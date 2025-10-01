رسميًا.. الشركة القابضة لكهرباء مصر تتسلم رئاسة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية APUA

شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و المهندسة صباح نائب الوزير ورئيس الشركة القابضة المهندس جابر دسوقي، افتتاح المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية APUA بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة الكهرباء بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي.

ياتي ذلك فى ضوء توجه الدولة، واهتمام القيادة السياسية بدعم وتعزيز التعاون مع الاشقاء فى قارة افريقيا

الشركة القابضة لكهرباء مصر تتسلم رئاسة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية APUA

الموجز ينقل التفاصيل، وعقب الافتتاح تسلمت الشركة القابضة لكهرباء مصر رئاسة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية APUA، ويشارك في المؤتمر، الذي يقام تحت شعار "إفريقيا وتحديات التحول الطاقي"، وزراء الطاقة من مختلف الدول الأفريقية، ورؤساء شركات الكهرباء، وعدد من الشركاء الدوليين والخبراء، لمناقشة مستقبل الطاقة في القارة السمراء وتعزيز فرص التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويعقد المؤتمر هذا العام بعنوان "افريقيا وتحديات التحول الطاقي " ويستمر على مدار الفترة من 26 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر ،وذلك فى اطار الإلتزام المصرى بقيادة مستقبل الطاقة الطموح في أفريقيا وثقة المجتمع الأفريقي والدولي في قدرة مصر على قيادة الحوار حول مستقبل الطاقة بالقارة الأفريقية.

ويناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية من بينها التحول في مجال الطاقة وإصلاحات قطاع الطاقة والحوكمة والإستدامة لشركات الطاقة الافريقية ومستقبل قطاع الطاقة الافريقي، ويستهدف المؤتمر مناقشة التحديات والفرص في قطاع الطاقة الإفريقي، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتحسين كفاءة مرافق الطاقة ، وكذلك بعض الفعاليات والمنتديات رفيعة المستوى، ومن أبرزها منتدى الحوكمة والقيادة للمدراء التنفيذيين، ومنتدى سوق الكهرباء الإفريقية الموحد (AfSEM)، بالاضافة إلى جلسات حوارية رفيعة المستوى، وورش عمل متخصصة، وعروضاً تقنية حول التحول في الطاقة والتحديات التي تواجه شركات الكهرباء الافريقية ودور المرأة في قطاع الكهرباء في افريقيا وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، ويشمل المؤتمر زيارات ميدانية لمشاريع الطاقة الرائدة في مصر، والتي تُبرز جهود مصر في التحول نحو الطاقة الخضراء.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على اهمية تعزيز التعاون بين الأشقاء فى أفريقيا لمواجهة التحديات حيث لا يمكن لدولة بمفردها أن تحقق التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة، موضحا ، علينا العمل معاً لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات مثل تخزين الطاقة والتغلب على التحديات المالية وتدعيم شبكات نقل الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي.

وشدد على الالتزام بدعم التحول الطاقي في إفريقيا والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة فى مصر ، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 واستمرار العمل لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.

جدير بالذكر، إقامة معرض مصاحب للمؤتمر، لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة من الشركات المصنعة الوطنية والدولية لمعدات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى أبرز مقدمي الخدمات الاستشارية،

ويذكر أن اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية (APUA) يستهدف منذ إنشاؤه دعم تطوير وتكامل أنظمة الكهرباء الأفريقية عن طريق الربط الكهربائى بين شبكات البلدان الأفريقية وتبادل الخبرات فيما بينها واستغلال مصادر الطاقة بكفاءة بما يضمن المصلحة المشتركة لكل الأعضاء وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، وتشجيع صناعة مهمات الكهرباء داخل إفريقيا.

