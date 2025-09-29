وزير الكهرباء ونظيره اليوناني يشهدان توقيع اتفاق إنهاء الدراسات الفنية لمشروع الربط الكهربائي

توقيع اتفاق إنهاء الدراسات الفنية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.. شهدا الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور ثانوس باباستافرو وزير الطاقة والبيئة اليوناني، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مراسم توقيع اتفاق تعاون لإنهاء الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والذي يستهدف تصدير قدرات كهربائية تصل إلى ٣٠٠٠ ميجاوات إلى أوروبا عبر الشبكة اليونانية، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة والمتميزة والشراكة بين مصر واليونان.



وتم توقيع الاتفاق الثلاثي بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل للشبكة الكهربائية الموحدة فى مصر، وبين شركة "IPTO اليونانية" كمشغل للشبكة الكهربائية فى اليونان، وبين شركة إيليكا التابعة لمجموعة كوبلوزيس اليونانية القائمة على تنفيذ المشروع فى ضوء ما توليه الدولتان من اهتمام بالمشروع نظرا لأهمية الاستراتيجية كجسر لنقل الطاقة النظيفة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي والذى قام بإدراج المشروع ضمن قائمة مشروعات الربط الكهربائي الذى يقوم بتمويلها الاتحاد.

الموجز يرصد التفاصيل، إذ أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك توجه استراتيجي لدعم وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة، موضحا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي في إطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع الشبكة الكهربائية الأوروبية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، وجسرا لنقل وتبادل الكهرباء بين قارات العالم الثلاث، مؤكدا أهمية مشروعات الربط بصفة عامة ومشروع الربط مع اليونان بصفة خاصة، إنطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود التقليدي وهو ما يقوم عليه مشروع الربط مع اليونان، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة.

وزير الكهرباء ونظيره اليوناني خلال الاجتماع

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن هناك رغبة وعمل من قبل الحكومتين في مصر واليونان لإنهاء المشروع، مبينا وجود خطة واضحة لإتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي والذي يعتبر بوابة مهمة للربط بين مصر وأوروبا، موضحا أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.

وأوضح مشاركة مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، للاستفادة من الثروات الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في ضوء ما نمتلكه من إمكانيات في هذا المجال.

