الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة.. أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن طريقة محاسبة المواطنين من مالكي العدادات الكودية القانونية والعدادات القانونية الميكانيكية والعدادات مسبقة الدفع واحدة ومعلنة طبقا لأسعار شرائح الكهرباء المطبقة والمعتمدة من جانب مجلس الوزراء ويجري العمل بها منذ شهر أغسطس 2024.

الموجز يعرض التفاصيل فقد أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه في حالة المنازل والعقارات المخالفة التي لم يصدر في حقها قرار بالتصالح أو الهدم، والشقق التي كانت تعمل بنظام الممارسة في استهلاك فيجري تركيب لها عدادات كودية وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن ويكون نظام المحاسبة موحدة بسعر 223 قرشا.

ويأتي ذلك طبقا لقرارات جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك رقم 142 لسنة 2024 والخاص بإلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التى يتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة ويتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر 223 قرش لكل كيلو وات ساعة من أول كيلووات وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقا للتكلفة الفعلية، ويتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلووات طوال الشهر.

