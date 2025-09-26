تفاصيل مناقشة التعاون الدولي وإنشاء مراكز الطب النووي في الأسبوع الذري العالمي

مناقشة التعاون الدولي لتوسيع استخدام المواد الصيدلانية المشعة.. عُقدت جلسةٌ ضمن فعاليات الأسبوع الذري العالمي (WAW 2025) في موسكو لمناقشة التعاون الدولي لتوسيع نطاق استخدام المواد الصيدلانية المشعة وإنشاء مراكز للطب النووي.

شارك في الجلسة ممثلون عن شركة روساتوم الحكومية، إلى جانب مشاركين من صربيا وقيرغيزستان ومصر، وأدار الجلسة نائب وزير الصحة في الاتحاد الروسي، سيرجي غلاغوليف.

الموجز يعرض التفاصيل، إذ ركزت الجلسة على الوضع الراهن والآفاق المستقبلية لإنتاج واستخدام المواد الصيدلانية المشعة في روسيا والعالم.

كما استكشف المشاركون فرص التعاون بين المؤسسات وعبر الحدود لتوسيع نطاق خدمات الطب النووي، بما في ذلك إنشاء أقسام جديدة للعلاج بالنويدات المشعة.

أكد سيرجي غلاغوليف أن تطوير تقنيات الطب النووي يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الناس واستعادتها.

وقال: "يواجه العلماء والأطباء والمتخصصون في التقنيات الذرية اليوم مهامًا طموحة للغاية: يجب علينا تعزيز استخدام المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية بنشاط لتشخيص وعلاج الأمراض الرئيسية، وتطوير الصيدليات الإشعاعية، وتحسين إنتاج المعدات اللازمة لتصنيع هذه الأدوية واستخدامها في التشخيص والعلاج".

أوضح نائب وزير الصحة في الاتحاد الروسي، يفغيني كامكين، الأهداف الرئيسية لنظام الرعاية الصحية في روسيا والدور الذي تلعبه تقنيات الطب النووي فيه.

ووصف تطويرها بأنه أولوية لسياسة الدولة، مشيرًا إلى أن تجهيز المرافق الطبية بمعدات تشخيص وعلاج النويدات المشعة الحديثة يُعد عنصرًا أساسيًا في المشروع الفيدرالي لمكافحة السرطان.

وقال يفغيني كامكين: "على مدى العقود القليلة الماضية، توسع نطاق الأمراض التي تُعالج باستخدام تقنيات الطب النووي بشكل كبير، أولًا وقبل كل شيء، كان لاستخدام الطاقة الذرية السلمية تأثير على توفير الرعاية الطبية لمرضى السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق هذه الأساليب بنشاط في تشخيص أمراض الغدد الصماء والعصبية وعدد من الأمراض الأخرى، بحلول عام 2024، بلغ عدد الدراسات التشخيصية في روسيا باستخدام المواد الصيدلانية المشعة ما يقرب من مليون دراسة، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين عولجوا باستخدام RPLP حوالي 30,000 مريض".

مشروع مستقبلي لإنشاء بنية تحتية تشخيصية متنقلة تُحسّن الوصول إلى التشخيص الأولي للسرطان

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، على أهمية التعاون مع روسيا، بما في ذلك في إطار مشروع مستقبلي لإنشاء بنية تحتية تشخيصية متنقلة تُحسّن الوصول إلى التشخيص الأولي للسرطان.

وقدّمت البروفيسورة دانيكا غروجيتشيتش، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الطب، ورئيسة الجمعية الصربية لمكافحة السرطان، تجربتها الفريدة في جراحة المخ والأعصاب وعلم الأورام العصبية، وإدخال التقنيات النووية في الطب الصربي، وأعربت عن أملها في تعاون أوثق مع روساتوم في مجال التكنولوجيا المتقدمة والطب النووي.

انضم إلى المناقشة أيضًا أندريه كابرين، كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية وعضو الأكاديمية الروسية للعلوم؛ فاليري كريلوف، مدير معهد الطب النووي في مركز أبحاث الطب الإشعاعي A.F. Tsyb، وهو فرع من المركز الوطني للأبحاث الطبية للأشعة التابع للمؤسسة الفيدرالية للميزانية الحكومية التابعة لوزارة الصحة الروسية؛ يوري أودالوف، المدير العام لمركز بورناسيان الفيدرالي الطبي الحيوي الفيزيائي التابع للوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية؛ إيرينا زافيستوفسكايا، نائبة مدير الطب النووي في مركز أبحاث معهد كورتشاتوف؛ ألكسندر فيليمونوف، رئيس قسم التشخيص والعلاج بالنويدات المشعة، أخصائي الأشعة، مرشح العلوم الطبية، أستاذ مشارك في مركز بلوخين الوطني للأبحاث الطبية للأورام التابع لوزارة الصحة الروسية، وآخرون.

