بيت الأعمال الروسي العربي يوقع مذكرة تعاون مع ميدسكان في مجال السياحة العلاجية

ضمن فعاليات انطلاق اليوم الأول من الأسبوع الذري العالمي (WAW-2025) المنعقد حاليا في موسكو عاصمة روسيا الاتحادية، وقعت مجموعة شركات Medscan، إحدى الشركات الرائدة في سوق الرعاية الصحية الخاصة الروسية (جزء من شركة Rosatom الروسية)، وبيت الأعمال الروسي العربي مذكرة تعاون.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير السياحة العلاجية للمرضى من لبنان والمملكة العربية السعودية والكويت ودول عربية أخرى لتلقي الرعاية الطبية في عيادات ميدسكان في روسيا.

الموجز ينقل التفاصيل.. حيث تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء منظومة شاملة للسياحة العلاجية، بدءًا من توعية المرضى المحتملين وترتيب إقامتهم في روسيا، وصولًا إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية عالمية المستوى. سيتولى بيت الأعمال الروسي العربي مسؤولية الدعم التنظيمي والقانوني في المنطقة، بينما ستقدم ميدسكان للمرضى رعاية طبية في مجموعة واسعة من التخصصات.

وأكد تيمور مباركشين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدسكان: "تُمثل هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لنا للعمل على توجه استراتيجي جديد. تكتسب روسيا مكانة بارزة على خريطة السياحة العلاجية العالمية، وستُنشئ شراكتنا مع بيت الأعمال الروسي العربي جسرًا صحيًا قويًا وموثوقًا للمرضى من الكويت والشرق الأوسط. نحن على استعداد لتقديم مجموعة كاملة من الحلول الطبية المتقدمة لهم - من التشخيص الدقيق إلى العلاج عالي التقنية - إلى جانب خدمة عالية الجودة وإقامة مريحة في روسيا."

وفي المستقبل المنظور، تخطط الأطراف لمواصلة تطوير المشاريع المشتركة، بما في ذلك تنظيم فعاليات إعلامية للمجتمع الطبي والمرضى المحتملين في الدول العربية.

علمًا أن مجموعة شركات ميدسكان (التابعة لشركة روساتوم الحكومية) هي شركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في روسيا، للشركة حضور في 105 مدن موزعة على 31 منطقة. تُشغّل شركة ميدسكان المساهمة 65 مركزًا طبيًا، و15 مختبرًا، وأكثر من 480 غرفة مختبرات تحت العلامة التجارية KDL، بالإضافة إلى مراكز تشخيص، ومستشفيات تضم أقسامًا جراحية، وعيادات متعددة التخصصات ومتخصصة (بما في ذلك عيادات الأورام)، ومراكز بحث وتطوير.

وتُقدّم المرافق الطبية للمجموعة مجموعة متكاملة من الرعاية الطبية عالية التقنية، وفقًا لأحدث البروتوكولات الدولية.

