8 ملفات عاجلة علي طاولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الفيوم.. تعرف عليهم

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون، وذلك في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لاستعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وأيضاً لاستعراض عدداً من الملفات الحيوية والتنموية المرتبطة بدفع جهود التنمية علي أرض المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وينشر “الموجز” تفاصيل الاجتماع كاملة خلال التقرير التالي.

وزيرة التنمية المحلية تهنئ محافظ الفيوم وتؤكد دعمها لجهود التنمية

وفي مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمحافظ الفيوم، مقدمة له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، ومتمنية له التوفيق في قيادة العمل التنفيذي بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة وزيرة التنمية المحلية ثقتها في قدرة المحافظ على البناء على ما تحقق من خطوات بالمحافظة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وتسريع وتيرة العمل لاستكمال مسار التنمية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وزيرة التنمية المحلية تؤكد أولوية ملف بحيرة قارون

وأكدت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أن ملف بحيرة قارون يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة استعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية، مشيرة وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية التكامل بين مختلف الجهات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعكس توجه الدولة نحو معالجة التحديات البيئية بشكل شامل ومستدام.

وزيرة التنمية المحلية تستعرض تطورات المشروعات الحيوية

واستمعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي حول تطورات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في إطار الخطة، فيما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصناعي بكوم أوشيم، فقد شهد المشروع تقدم ملحوظ، حيث تبلغ طاقته التصميمية نحو 19 ألف متر مكعب يوميًا، وقد بدأت أعمال التنفيذ في مايو 2023 بعد التعاقد في أبريل من نفس العام، بإجمالي تكلفة 450 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ إلى نحو 70%، مع تحقيق تقدم كبير في الأعمال المدنية، وقد وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الإسراع في توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع.

وزيرة التنمية المحلية تتابع برنامج تطوير الصرف الصحي

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لبرنامج تطوير خدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، والذي يعد أحد المحاور الرئيسية للحد من التلوث ببحيرة قارون، ويستهدف خدمة نحو 1.9 مليون مواطن، ويشمل البرنامج تنفيذ بنية تحتية متكاملة تضم محطات معالجة وشبكات صرف ومحطات رفع، بتمويل من شركاء التنمية الأوروبيين، تتطلب تكثيف الجهود للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة، كما يجري حاليًا الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية، والتي تتضمن إنشاء وتوسعة وإعادة تأهيل عدد من محطات المعالجة، في ظل متابعة مستمرة من وزيرة التنمية المحلية.

وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات “حياة كريمة” بالفيوم

وفي إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تتواصل أعمال تطوير خدمات الصرف الصحي بمركزي إطسا ويوسف الصديق، حيث يجري تنفيذ وتوسعة 10 محطات معالجة تخدم المصارف المؤدية إلى بحيرة قارون، إلى جانب إنشاء 4 محطات إضافية تخدم مناطق وادي الريان، وقد تم الانتهاء الكامل من مشروعين، وتتواصل الأعمال في أخرى، مع العمل على تذليل التحديات الفنية، خاصة في الجوانب الميكانيكية، ووفقًا للمشروعات الجارية سيتم تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى المحافظة بنسبة 86%، وذلك في إطار توجيهات وزيرة التنمية المحلية.

وزيرة التنمية المحلية: تحسن ملحوظ في الحالة البيئية للبحيرة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن بحيرة قارون شهدت تحسن في حالتها البيئية، حيث تم استئناف نشاط الصيد بعد تحسن نسبي في جودة المياه، وقد تم خلال أغسطس 2025 إطلاق نحو 6 ملايين وحدة من زريعة الجمبري، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن البيولوجي للبحيرة، كما تم الاتفاق، خلال اجتماع محافظ الفيوم مع الجهات المعنية، على خطة لإطلاق أنواع متعددة من الزريعة، حيث تم بالفعل إنزال ملايين من زريعة الجمبري، و215 وحدة من أسماك أمهات موسى، مع وضع مخطط مستقبلي لتعزيز التنوع السمكي بما يتلاءم مع طبيعة المياه، وتحسين دخل الصيادين، وذلك ضمن متابعة وزيرة التنمية المحلية.

وزيرة التنمية المحلية تستعرض ملفات التنمية والخدمات

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، عددًا من الملفات الحيوية والتنموية المرتبطة بدفع جهود التنمية على أرض المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبصفة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية لخلق فرص عمل لأبناء الفيوم، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين بالقري المستهدفة، في إطار رؤية وزيرة التنمية المحلية.

وزيرة التنمية المحلية تؤكد متابعة المشروعات وتحسين الخدمات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمحافظة الفيوم، خاصة في قطاعات البنية التحتية، وتحسين مستوى الأداء في المراكز التكنولوجية، ومنظومة النظافة، وتحسين البيئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية بالمحافظات، وهو ما تتابعه وزيرة التنمية المحلية بشكل مستمر.

وزيرة التنمية المحلية تشدد على الالتزام بالجداول الزمنية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسريع وتيرة العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، وإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ والانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لدخول تلك المشروعات الخدمة أمام أبناء محافظة الفيوم، وذلك وفق توجيهات وزيرة التنمية المحلية.

محافظ الفيوم يستعرض جهود التنمية والتنسيق مع وزيرة التنمية المحلية

ومن جانبه، استعرض محافظ الفيوم أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات، خاصة في ملفات رصف الطرق، وتطوير الأسواق، وتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي الدولة، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون الكامل مع وزيرة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات الدولة وتحقيق التنمية الشاملة، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والقرى.

وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة الإنجاز ودراسة مشروع استخراج الأملاح

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، مؤكدة أن تسريع وتيرة التنفيذ يمثل عاملًا حاسمًا لتحقيق العائد البيئي والاقتصادي المستهدف، وعلى رأسه تقليل أحمال الصرف الصناعي واستعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية مقترح إنشاء مصنع لاستخراج الأملاح من البحيرة بالقطاع الشمالي، موجهة بإجراء دراسة بيئية متكاملة بالتنسيق بين جهاز شؤون البيئة ووزارة الموارد المائية والري، لتقييم التأثيرات المحتملة للمشروع وضمان توافقه مع الاشتراطات البيئية، وفي سياق تعزيز التنسيق المؤسسي شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنسيق وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، بما يدعم تنفيذ خطة متكاملة لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، واستكمال جهود التطوير من خلال جهاز تنمية البحيرات، وضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين بشأن التخلص الآمن من الحيوانات النافقة من خلال الأماكن المخصصة لذلك.

محافظ الفيوم يشيد بجهود وزيرة التنمية المحلية

وأعرب محافظ الفيوم عن تقديره لجهود وزيرة التنمية المحلية وكافة الجهات المشاركة، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل نموذج ناجح للتكامل الحكومي في استعادة الحياة البيئية داخل بحيرة قارون، ومبدياً دعمه الكامل لكافة الإجراءات الخاصة بأعمال التطهير واستمرار تطوير المنظومة البيئية بالبحيرة، في ظل المتابعة المستمرة من وزيرة التنمية المحلية.

اقرأ أيضًا

وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريراً حول نتائج الموجة الــ 28 لإزالة التعديات

استجابة لمطلب غرفة مطروح.. وزيرة التنمية المحلية تقر تيسيرات جديدة لتراخيص المحال التجارية