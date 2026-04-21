وزيرة التنمية المحلية ورئيس الأكاديمية العربية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتطوير قدرات العاملين بالمحليات

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لتنفيذ برامج مهنية وتدريبية فى مرحلة البكالوريوس والدبلومة والماجستير المتخصصة، لدعم توجهات وزارة التنمية المحلية وخططها الاستراتيجية المختلفة، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

وقع على البروتوكول الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور أشرف عادل لبيب، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتور ياسر جلال عميد كلية الهندسة فرع مصر الجديدة، وعدد من القيادات من الجانبين.

وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية الشراكات مع الجامعات لتأهيل الكوادر

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة وزارة التنمية المحلية للشراكات مع الجامعات لتطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية وبناء الكوادر البشرية المؤهلة، تماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التدريبية والمهنية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن التعاون يشمل الإشراف الأكاديمي على البرامج المقدمة، وإجراء البحوث والدراسات وإعداد حقائب التدريب وبرامج البكالوريوس والماجستير المشتركة في الإدارة المحلية، إلى جانب تبادل الخبرات والشراكات الدولية وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لدعم مجالات البروتوكول، مع إعطاء الأولوية لخريجي البرامج التدريبية عند توفر فرص العمل بوحدات الإدارة العامة بوزارة التنمية المحلية.

وزيرة التنمية المحلية تؤكد توفير بيئة تدريبية متكاملة

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن البروتوكول يهدف كذلك إلى توفير بيئة تدريبية وتطبيقية فعالة للدارسين من خلال شراكة حقيقية مع وحدات الإدارة العامة والتنمية المحلية، ودعم الطلاب والخريجين بالبرامج التدريبية المتخصصة والشهادات المعتمدة التي يوفرها مركز التنمية المحلية بسقارة والجهات التابعة له، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة.

وزيرة التنمية المحلية والأكاديمية العربية تدعمان خطط التطوير المؤسسي

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حرص الأكاديمية على توفير كل الدعم اللازم لوزارة التنمية المحلية والبيئة في مجالات التعاون المشترك، بما يساهم في تنفيذ خطط ورؤية وزارة التنمية المحلية في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية على توفير برامج تدريب متخصصة متوافقة مع متطلبات الوزارة، ومنح الأولوية لخريجي البرامج في فرص العمل بالمراكز والمشروعات والجهات والوحدات المرتبطة بها، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات وإعداد الدراسات والبحوث التطبيقية.

وزيرة التنمية المحلية وخطة تطوير مركز سقارة

ومن جانبه قال الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي، إن البروتوكول يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير بناء قدرات العاملين بالمحليات في مجال التدريب والدراسات والشراكات، بهدف الاستفادة من الكيانات الأكاديمية وتوفير الخبرات لدعم الجانب الفني بمركز سقارة.

وأوضح أن ذلك يهدف إلى رفع كفاءة مركز سقارة وتحويله إلى أكاديمية للإدارة المحلية طبقًا لرؤية وزارة التنمية المحلية وبرنامج عمل الحكومة 2024-2027، بما يدعم مؤشرات الأداء في الخطة الاستراتيجية للوزارة في قطاع التدريب والدراسات.

وزيرة التنمية المحلية تعزز التعاون الأكاديمي والتطبيقي

وأشار الدكتور أشرف عادل لبيب، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا، إلى أنه سيتم توفير جميع الخبرات الأكاديمية والمهنية من الكلية لوزارة التنمية المحلية بشكل عام، ولمركز التنمية المحلية للتدريب بشكل خاص، مع دعم عقد تعاونات محلية ودولية تتوافق مع الأطر والتوجهات العالمية في مجال التدريب المهني والدراسات المتخصصة في الإدارة المحلية.

