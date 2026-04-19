مدبولي من شمال سيناء:تنمية سيناء أولوية لا تتغير ورسالة دعم وطنية شاملة

في مشهد يعكس عمق الاهتمام الرسمي بملف تنمية سيناء، جاءت زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى محافظة شمال سيناء محمّلة برسائل سياسية وتنموية قوية، تؤكد أن سيناء لم تعد فقط أرضًا للمواجهة، بل باتت محورًا رئيسيًا في مشروع الدولة المصرية للبناء والتنمية الشاملة، وسط إشادة واسعة من ممثلي الشعب وشيوخ القبائل.



في ختام زيارته اليوم إلى محافظة شمال سيناء، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، إلى جانب كبار مشايخ وعواقل سيناء، في لقاء موسع تناول مستجدات التنمية وجهود الدولة في دعم البنية التحتية والمجتمعات المحلية.

واستهل رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى جولته التفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، والتي تتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء والذكرى القومية للمحافظة في 25 أبريل، مؤكدًا أن هذه المناسبة تحمل دلالات وطنية عميقة.



وأكد مدبولي أن وجوده اليوم بين أبناء سيناء يمثل رسالة واضحة بأن تنمية سيناء، وخاصة شمالها، تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروعات كبرى تشمل الطرق، والتجمعات العمرانية، والمناطق الصناعية، ومشروعات استصلاح الأراضي.



وأضاف رئيس الوزراء أنه لمس حجمًا كبيرًا من التطوير مقارنة بزيارته السابقة عام 2023، مؤكدًا أن الدولة واجهت تحديات جسيمة في هذه المنطقة، خصوصًا خلال فترات الإرهاب، إلا أن تلك المرحلة انتهت بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء.



وشدد مدبولي على أن ما يحدث اليوم من تنمية هو رسالة وطنية لكل المصريين بأن سيناء في قلب أولويات الدولة، وأن مشروعات التنمية ستتواصل بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الاستجابة لمطالب المواطنين عبر القنوات النيابية.



كما أشار إلى امتداد مشروعات النقل والسكك الحديدية حتى طابا بطول يتجاوز 400 كيلومتر، إلى جانب توسع في مشروعات التنمية الصناعية والزراعية، بما يعكس رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.



من جانبه، أكد أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الزيارة تعكس اهتمامًا استثنائيًا من القيادة السياسية بسيناء، واصفًا إياها بزيارة “الخير والبركة”، ومشيدًا بجهود الدولة في تحويل سيناء إلى منطقة تنموية واعدة.