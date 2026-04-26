غيابات الأهلي وبيراميدز قبل القمة المرتقبة في الدوري المصري..صراع مشتعل على اللقب

تشهد مواجهة الأهلي وبيراميدز المرتقبة في الدوري المصري الممتاز حالة من الترقب الكبير، خاصة في ظل الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوف الفريقين قبل اللقاء الحاسم ضمن مرحلة التتويج. وتقام المباراة مساء الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الرابعة، وسط منافسة شرسة على صدارة جدول الترتيب.

أهمية مباراة الأهلي وبيراميدز في سباق الدوري المصري

تكتسب مباراة الأهلي وبيراميدز أهمية استثنائية، نظرًا لتقارب النقاط بين فرق القمة. يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، ما يزيد من اشتعال المنافسة.

وتسعى الفرق الثلاثة إلى حسم اللقب أو على الأقل ضمان مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي مبكر لا يقبل القسمة على اثنين.

دوافع الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

يدخل الأهلي اللقاء بشعار "لا بديل عن الفوز"، خاصة بعد خروجه من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس عاصمة مصر، وهو ما يضع ضغوطًا كبيرة على الجهاز الفني بقيادة المدرب ييس توروب.

ويسعى الفريق الأحمر إلى تعديل مساره في جدول الدوري والعودة بقوة للمنافسة على اللقب، لتجنب الخروج من الموسم دون تحقيق بطولات، وهو سيناريو لا يرضي جماهيره.

طموحات بيراميدز لتحقيق اللقب الأول

على الجانب الآخر، يدخل فريق بيراميدز المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على الزمالك في صدارة الدوري. ويأمل المدير الفني كرونوسلاف يورشيتش في قيادة الفريق لتحقيق أول لقب دوري في تاريخه.

ويركز الجهاز الفني لبيراميدز على ضرورة اللعب الجماعي والانضباط التكتيكي، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي وتقليص الفارق مع المتصدر.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

يعاني الأهلي من غيابات مؤثرة قبل المواجهة المرتقبة، حيث يفتقد خدمات عدد من لاعبيه الأساسيين، وهو ما قد يؤثر على أدائه داخل الملعب.

ومن أبرز الغيابات:

محمد الشناوي بسبب الإيقاف

كريم فؤاد نتيجة الإصابة

حسين الشحات بسبب تراكم البطاقات الصفراء

يوسف بلعمري للإصابة

وتضع هذه الغيابات الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير لإيجاد البدائل المناسبة قبل اللقاء.

غيابات بيراميدز أمام الأهلي

في المقابل، لا يختلف الوضع كثيرًا داخل فريق بيراميدز، الذي يعاني أيضًا من غيابات بارزة في صفوفه قبل المباراة.

وتشمل قائمة الغائبين:

مروان حمدي بسبب الإيقاف

أحمد سامي للإيقاف

أحمد عاطف "قطة" للإصابة

أسامة جلال للإصابة

مصطفى فتحي بعد إجراء عملية الرباط الصليبي

وتؤثر هذه الغيابات على خيارات المدرب، خاصة في الخطين الدفاعي والهجومي.

صراع القمة يشتعل في الأمتار الأخيرة

مع اقتراب نهاية الموسم، تزداد حدة المنافسة بين الأهلي وبيراميدز والزمالك، في ظل تقارب النقاط ورغبة كل فريق في حسم اللقب.

وتعد مواجهة الأهلي وبيراميدز واحدة من أبرز محطات الحسم، حيث قد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد شكل المنافسة خلال الجولات المقبلة، سواء في صراع الصدارة أو حجز مقاعد البطولات القارية.

في النهاية، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، لكن المؤكد أن الجماهير على موعد مع مباراة قوية ومثيرة، عنوانها الرئيسي: لا مجال لفقدان النقاط.