موسم الحج 2026.. دليل شامل لأداء المناسك خطوة بخطوة وشروط الفريضة

يُعد الحج أحد أعظم الشعائر الإسلامية، فهو الركن الخامس من أركان الإسلام، الذي فرضه الله على كل مسلم قادر ماديًا وبدنيًا. ومع اقتراب موسم الحج 2026، تتزايد عمليات البحث حول كيفية أداء المناسك بشكل صحيح، إلى جانب معرفة الشروط والأركان والواجبات التي يجب الالتزام بها لضمان حج مقبول.

في هذا التقرير، نقدم دليلاً شاملًا ومبسطًا لكل ما تحتاج معرفته عن مناسك الحج 2026، وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

ما هي أنواع الطواف في الحج؟

ينقسم الطواف في الحج إلى ثلاثة أنواع رئيسية، لكل منها توقيت وأهمية خاصة:

طواف القدوم : وهو تحية المسجد الحرام، ويُستحب للحاج القادم من خارج مكة.

: وهو تحية المسجد الحرام، ويُستحب للحاج القادم من خارج مكة. طواف الإفاضة : ركن أساسي لا يتم الحج بدونه، ويؤدى بعد الوقوف بعرفة.

: ركن أساسي لا يتم الحج بدونه، ويؤدى بعد الوقوف بعرفة. طواف الوداع: يؤديه الحاج قبل مغادرة مكة ليكون آخر عهده بالبيت الحرام.

شروط الطواف في الحج

لصحة الطواف، يجب توافر مجموعة من الشروط الأساسية، وهي:

أن يكون الطواف حول الكعبة من خارجها

إتمام سبعة أشواط كاملة مع الموالاة

الطهارة الكاملة

ستر العورة

النية

أركان الحج بالترتيب

تُعد أركان الحج الأساس الذي لا يصح الحج بدونه، وتشمل:

الإحرام الطواف السعي بين الصفا والمروة الوقوف بعرفة

واجبات وسنن الحج

تنقسم مناسك الحج إلى ثلاثة أقسام:

أولًا: الواجبات

المبيت بمزدلفة

المبيت بمنى

رمي الجمرات

طواف الوداع

ثانيًا: السنن

طواف القدوم

التوجه إلى منى يوم التروية

خطوات أداء مناسك الحج بالتفصيل

لأداء الحج بشكل صحيح، يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

1. الإحرام

هو نية الدخول في النسك، سواء كان حجًا أو عمرة، وهو شرط أساسي لصحة المناسك.

2. الطواف حول الكعبة

يقوم الحاج بالطواف سبعة أشواط حول الكعبة، وهو عبادة عظيمة ورد ذكرها في القرآن الكريم.

3. السعي بين الصفا والمروة

يؤدي الحاج سبعة أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة.

4. يوم التروية

يتوجه الحجاج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة ويبيتون بها.

5. الوقوف بعرفة

يُعد الركن الأعظم في الحج، ويكون في اليوم التاسع من ذي الحجة.

6. المبيت بمزدلفة

يتوجه الحجاج بعد عرفة إلى مزدلفة للمبيت بها استعدادًا لرمي الجمرات.

7. رمي جمرة العقبة

يتم في أول أيام عيد الأضحى، ويُعد من أبرز شعائر الحج.

8. ذبح الهدي والتحلل

يقوم الحاج بذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير للتحلل من الإحرام.

9. طواف الإفاضة

يعود الحاج إلى مكة لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن أساسي.

10. رمي الجمرات وطواف الوداع

تُستكمل المناسك برمي الجمرات في أيام التشريق، ثم أداء طواف الوداع قبل مغادرة مكة.

شروط الحج الواجب توافرها

لأداء الحج، يجب توافر عدد من الشروط، منها:

البلوغ والعقل

القدرة المالية والبدنية

وجود وسيلة للسفر

أمن الطريق

إدراك وقت الوقوف بعرفة

أهمية الالتزام بالمناسك الصحيحة

يُعد الالتزام بأداء مناسك الحج وفق الترتيب الصحيح أمرًا ضروريًا لضمان صحة الحج وقبوله، كما يُنصح الحجاج بالاطلاع على الإرشادات الدينية والصحية قبل السفر، لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على أداء الفريضة.

نصائح مهمة لحجاج 2026

مع تزايد أعداد الحجاج سنويًا، يُفضل الاستعداد المبكر من خلال التعرف على تفاصيل المناسك، والالتزام بالتعليمات التنظيمية، والحفاظ على الصحة العامة خلال الرحلة.

في النهاية، يبقى الحج رحلة إيمانية عظيمة، تتطلب استعدادًا روحيًا وبدنيًا، والالتزام الكامل بالتعاليم، حتى يؤدي المسلم هذه الفريضة على الوجه الأكمل.