حقيقة وفاة هاني شاكر.. نادية مصطفى تكشف التفاصيل وتطمئن الجمهور

نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتوضح حالته الصحية، مؤكدة أن أسرته ونقابة الموسيقيين هما المصدر الرسمي لأي أخبار.

حقيقة وفاة هاني شاكر

نفت الفنانة نادية مصطفى بشكل قاطع ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة، وأنها مجرد شائعات تسببت في حالة من القلق بين محبيه وجمهوره في مصر والوطن العربي.

اتصال مباشر مع أسرة الفنان

وأوضحت نادية مصطفى أنها حرصت على التواصل هاتفيًا مع زوجة الفنان هاني شاكر، والتي أكدت لها استقرار حالته الصحية، وطلبت من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل، مشيرة إلى أن حالته تحت المتابعة الطبية المستمرة، وأنه يتلقى الرعاية اللازمة في الوقت الحالي.

تحذير من الشائعات والمصادر غير الرسمية

وشددت نادية مصطفى على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي أخبار تتعلق بالحالة الصحية للفنان، خاصة أن مثل هذه الشائعات قد تؤثر نفسيًا على أسرته ومحبيه. وأكدت أن المصدر الوحيد لأي معلومات رسمية يخص هاني شاكر هو أسرته أو نقابة المهن الموسيقية.

تفاصيل الحالة الصحية والعلاج في فرنسا

وكشفت أن الفنان هاني شاكر يخضع حاليًا للعلاج داخل أحد المستشفيات في فرنسا، حيث يتلقى رعاية طبية متكاملة، ويجري الفحوصات اللازمة بشكل دوري، ضمن خطة علاجية تهدف إلى تحسين حالته الصحية والوصول إلى استقرار كامل في أقرب وقت ممكن.

دعم جماهيري واسع ودعوات بالشفاء

في الوقت نفسه، سادت حالة من القلق بين جمهور هاني شاكر، خاصة مع انتشار الشائعة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتداول محبوه رسائل دعم ودعوات له بالشفاء العاجل، معربين عن تمنياتهم بعودته سريعًا إلى أسرته وجمهوره واستئناف نشاطه الفني.

رسالة طمأنة للجمهور

واختتمت نادية مصطفى تصريحاتها برسالة طمأنة لجمهور الفنان، مؤكدة أن حالته مستقرة، وأنه في أيدٍ طبية متخصصة، مطالبة الجميع بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية في متابعة تطورات حالته الصحية.