موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات الإثنين 27 أبريل 2026

تعرف على موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والإسكندرية وأسوان والإسماعيلية ومواقيت الصلاة كاملة حسب التوقيت المحلي.

موعد أذان المغرب اليوم في مصر

يحرص الكثير من المواطنين على معرفة موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات، باعتباره أحد أهم مواقيت الصلاة اليومية، ويحدد نهاية وقت صلاة العصر وبداية وقت صلاة المغرب.

موعد أذان المغرب في المحافظات

جاءت مواعيد أذان المغرب اليوم الإثنين في عدد من المحافظات كالتالي:

القاهرة: 7:30 مساءً

الإسكندرية: 7:37 مساءً

أسوان: 7:15 مساءً

الإسماعيلية: 7:27 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجر: 4:42 صباحًا

الظهر: 12:53 ظهرًا

العصر: 4:29 مساءً

المغرب: 7:30 مساءً

العشاء: 8:53 مساءً

مواقيت الصلاة في باقي المحافظات

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى بفارق دقائق بسيطة، لذلك يُنصح بمتابعة التوقيت المحلي لكل مدينة لضبط مواعيد الصلاة بدقة.

أهمية الالتزام بمواقيت الصلاة

الالتزام بأداء الصلاة في وقتها يعكس حرص المسلم على عباداته، كما يساعد على تنظيم اليوم والشعور بالسكينة والطمأنينة.