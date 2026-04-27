ترامب يكشف كواليس تأخر إجلائه بعد حادث إطلاق النار..ويشرح تفاصيل اللحظات الأولى

ترامب.. تصريحات جديدة تكشف ما حدث داخل حفل مراسلي البيت الأبيض

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل جديدة حول حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، موضحًا سبب تأخر إجلائه مقارنة بنائبه جيه دي فانس، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة “سي بي إس”، حيث استعرض خلالها ما حدث في اللحظات الأولى بعد سماع دوي إطلاق النار، وما تبع ذلك من حالة ارتباك أمني داخل القاعة.

ترامب: أردت رؤية ما يحدث بنفسي

وأوضح ترامب أن سبب تأخر خروجه من موقع الحادث يعود إلى رغبته في متابعة الموقف بنفسه في البداية، قبل أن يتضح حجم الخطر الحقيقي.

وقال الرئيس الأمريكي: “كنت مسؤولًا بعض الشيء، أردت أن أرى ما يجري، ولم أسهل الأمر عليهم، لكن بعد ذلك أدركنا أن الأمر كان خطيرًا بالفعل”.

وأضاف أنه في اللحظات الأولى كان يعتقد أن الأصوات قد تكون مجرد ضوضاء عادية تحدث أحيانًا داخل الفعاليات الرسمية، قبل أن يتبين أن الوضع مختلف تمامًا.

لحظات إجلاء فوضوية داخل القاعة

وتحدث ترامب عن تفاصيل لحظات الإجلاء، مشيرًا إلى أن رجال الأمن تحركوا بسرعة كبيرة، حيث تم إبعاد نائب الرئيس جيه دي فانس أولًا، بينما استغرقت عملية تأمينه هو وقتًا أطول نسبيًا.

وأوضح أن عناصر الخدمة السرية طلبوا منه ومن السيدة الأولى الانبطاح على الأرض، قائلًا إن ذلك كان جزءًا من خطة الإخلاء السريع وسط حالة من الفوضى.

وأشار إلى أنه استجاب لتعليمات الأمن في النهاية، مؤكدًا أن الموقف كان يتطلب سرعة وحسمًا كبيرًا من الجهات المختصة.

تفاصيل الحادث والتحقيقات الجارية

وبحسب التقارير الأمنية، فقد اندلعت حالة من الذعر داخل حفل العشاء بعد سماع إطلاق نار خارج قاعة فندق “واشنطن هيلتون”، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر الخدمة السرية رغم ارتدائه سترة واقية من الرصاص.

كما تمكنت السلطات من القبض على المشتبه به، وهو شاب يُدعى كول توماس ألين يبلغ من العمر 31 عامًا، حيث يُشتبه في محاولته تنفيذ هجوم مسلح بعد تجاوزه نقطة تفتيش أمنية وبحوزته أسلحة نارية وسكاكين.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهم كان يخطط لاستهداف عدد من المسؤولين، من بينهم الرئيس الأمريكي نفسه، فيما لا تزال الجهات الأمنية تواصل فحص دوافع الحادث وتفاصيله.