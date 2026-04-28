موعد صرف مرتبات مايو 2026 رسميًا.. هل تُصرف قبل عيد الأضحى؟

يبحث ملايين الموظفين في مصر عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، وقرارات الحكومة الأخيرة بشأن تبكير مواعيد الصرف وزيادة الأجور.

موعد صرف مرتبات مايو 2026

أعلنت وزارة المالية المصرية أن صرف مرتبات شهر مايو 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 19 مايو، وفق جدول زمني محدد لكل جهة حكومية.

ويتم إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي منذ أول يوم صرف، لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تزاحم.

هل تُصرف المرتبات قبل عيد الأضحى؟

نعم، تأتي مرتبات شهر مايو قبل عيد الأضحى بفترة مناسبة، حيث يحل العيد في نهاية الشهر، ما يمنح الموظفين فرصة لتلبية احتياجاتهم وشراء مستلزمات العيد دون ضغوط مالية.

أماكن وطرق صرف المرتبات

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف الرواتب لتجنب الزحام، أبرزها:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فروع البنوك الحكومية والخاصة

مكاتب البريد المصري

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول

بطاقات الدفع الإلكتروني “ميزة”

تطبيقات الدفع الرقمي

زيادة المرتبات الجديدة.. متى تُطبق؟

تبدأ الحكومة تطبيق زيادة المرتبات اعتبارًا من يوليو 2026 مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027.

وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، إلى جانب علاوات وحوافز إضافية لدعم العاملين بالدولة.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

جاءت أبرز الرواتب بعد الزيادة كالتالي:

الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه

الدرجة العالية: 12,900 جنيه

مدير عام: 11,400 جنيه

الدرجة الأولى: 10,800 جنيه

الدرجة الثانية: 9,500 جنيه

الدرجة السادسة: 8,100 جنيه

الفئات المستفيدة من الزيادة

تشمل الزيادات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومن أبرزهم:

موظفو الحكومة

المعلمون

العاملون بالقطاع الطبي

المخاطبون وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

كما تم إقرار حافز إضافي يصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، مع زيادات خاصة للمعلمين والأطقم الطبية.

صرف مرتبات مايو 2026 يبدأ يوم 19 مايو قبل عيد الأضحى، بينما تُطبق الزيادات الجديدة رسميًا بداية من يوليو،

ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية.