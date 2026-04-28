روساتوم: بدء تشغيل أول وحدة طاقة من طراز VVER-1200 في جنوب آسيا

بدء تشغيل أول وحدة طاقة من طراز VVER-1200 في جنوب آسيا.. أعلنت شركة روساتوم الروسية والمسئولة بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، أنها بدأت اليوم عملية تحميل الوقود النووي في الوحدة الأولى بمحطة روبّور للطاقة النووية (ويتولى قسم الهندسة التابع لمؤسسة "روساتوم" الحكومية دور المقاول العام والمصمم العام للمشروع).

وتمثل هذه الخطوة المرحلة الأولى من المرحلة الرئيسية لبدء تشغيل الوحدة.

وقد حضر الفعالية المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف، ووزير العلوم والتكنولوجيا في بنجلاديش فكير محبوب أنام، حيث منحا الإشارة الرمزية لبدء تحميل الوقود النووي. ومن المقرر تحميل 163 مجموعة وقود داخل قلب المفاعل، ليتم بعدها رفع المفاعل إلى مستوى القدرة الأدنى القابل للتحكم، تمهيدًا للزيادة التدريجية في القدرة، وستكون المرحلة التالية هي بدء التشغيل الكهربائي، حيث سيتم ضخ الكهرباء المنتجة إلى شبكة الكهرباء في بنغلاديش.

وعن بدء تشغيل الوحدة الاولى لمحطة روبور، صرح أليكسي ليخاتشوف: ""اليوم، انضمت بنغلاديش إلى نادي الدول التي تستخدم الطاقة النووية السلمية كمصدر موثوق للتنمية المستدامة. ولا شك أن محطة روبّور للطاقة النووية ستصبح عنصرًا أساسيًا في منظومة الطاقة في البلاد، وبالنسبة لروساتوم، يمثل هذا المشروع خطوة مهمة أخرى في تطوير الطاقة النووية عالميًا وتعزيز العلاقات الودية مع شركائنا الدوليين. ويسعدنا أن نشارك أصدقاءنا في بنجلاديش في إنشاء محطة طاقة نووية حديثة وموثوقة، ونتطلع إلى آفاق واعدة للتعاون المستقبلي."

من جانبه، قال فكير محبوب أنام، وزير العلوم والتكنولوجيا في بنجلاديش: ""سوف يلعب الاستخدام السلمي للطاقة النووية دورًا رئيسيًا في ضمان أمن الطاقة الوطني، وتسريع وتيرة التصنيع، وتعزيز تطوير اقتصاد قائم على التكنولوجيا، ويُعد مشروع محطة روبّور للطاقة النووية رمزًا للتقدم العلمي في بنغلاديش، ويعكس استعداد الدولة وقدرتها على توظيف التقنيات المتقدمة بشكل مسؤول وفعّال."

كما يتم إنشاء محطة روبّور للطاقة النووية، التي تضم مفاعلين من طراز VVER-1200 بإجمالي قدرة تبلغ 2400 ميجاوات، وفق تصميم روسي على بُعد 160 كيلومترًا من العاصمة دكا، وذلك بموجب العقد العام المؤرخ في 25 ديسمبر 2015، وقد تم اختيار تصميم VVER-1200 ليكون أول محطة نووية في بنغلاديش.

وقد أثبتت مفاعلات VVER-1200 الرائدة التابعة لروساتوم كفاءتها وموثوقيتها من خلال تشغيل وحدات مرجعية قائمة، ويُعد هذا التصميم من الجيل الثالث المتطور (+III) ويستوفي بشكل كامل متطلبات السلامة الدولية، وتعمل حاليًا ست وحدات طاقة من هذا الطراز حول العالم، أربع وحدات في روسيا ووحدتان في جمهورية بيلاروس.

كما يجري حاليًا تنفيذ مشروعات لبناء محطات طاقة نووية باستخدام التكنولوجيا الروسية في كل من مصر والمجر وتركيا والصين، فيما تتواصل أعمال الدراسات في موقع بجمهورية كازاخستان لإنشاء وحدتين من نفس الطراز.

يضم قسم الهندسة التابع لمؤسسة "روساتوم" الحكومية عددًا من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة النووية، من بينها شركة "أتوم ستروي إكسبورت" (في موسكو، نيجني نوفغورود وفروع داخل روسيا وخارجها)، والمعهد الموحد للتصميم "أتوم إنرجوبروكت" (بفروعه في موسكو ونيجني نوفغورود وسانت بطرسبرغ)، بالإضافة إلى شركات الإنشاء التابعة.

كما يحتل قسم الهندسة المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم محفظة الطلبات وعدد محطات الطاقة النووية الجاري تنفيذها في وقت واحد، ويأتي نحو 80% من إيراداته من المشروعات الدولية، كما يقدم القسم مجموعة متكاملة من خدمات EPC وEP وEPC(M)، تشمل إدارة المشروعات والتصميم، إلى جانب تطوير تقنيات Multi-D لإدارة المشروعات الهندسية المعقدة.

اقرأ أيضًا:

روساتوم ومنصة بريكس النووية تدعوان الشباب في أفريقيا للمشاركة بمسابقة «الذرة لتمكين أفريقيا»

روساتوم تقدم أحدث التقنيات النووية في معرض الطاقة الافريقية «إندابا» بجنوب أفريقيا