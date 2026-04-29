siteName
ads
ads
ads

صحة وجمال

دراسة حديثة تكشف فوائد الكرز البري الحامض للصحة والنوم والقلب

في اكتشاف غذائي لافت يسلّط الضوء على قوة الطبيعة في دعم صحة الإنسان، كشفت دراسات علمية حديثة أن الكرز البري الحامض ليس مجرد فاكهة موسمية، بل يُعد واحدًا من أقوى المصادر الطبيعية لمضادات الأكسدة، مع تأثيرات مباشرة على النوم، وتقليل الالتهابات، وحماية القلب.

 هذه الفاكهة الصغيرة تحمل في طياتها فوائد صحية كبيرة جعلتها محط اهتمام الباحثين وخبراء التغذية حول العالم.

أظهرت الدراسات أن الكرز البري الحامض يحتوي على نسب عالية من مركبات الأنثوسيانين والبوليفينولات، وهي من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية التي تعمل على محاربة الجذور الحرة في الجسم. هذه العملية تساعد بشكل مباشر في تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو أحد العوامل المرتبطة بتسارع الشيخوخة وظهور الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.
 

كما أثبتت أبحاث أجريت على الرياضيين أن تناول الكرز البري يساعد في تقليل الالتهابات الناتجة عن المجهود البدني، ويُسهم في تسريع عملية التعافي العضلي، مما يجعله خيارًا غذائيًا مفضلًا لدى فئات متعددة من الرياضيين.
 

ومن أبرز فوائده أيضًا دوره في تحسين جودة النوم، حيث يحتوي على مادة الميلاتونين الطبيعية التي تنظم دورة النوم والاستيقاظ، مما يساعد على النوم لفترات أطول وبجودة أفضل دون اضطرابات.
 

وعلى صعيد صحة القلب، تشير النتائج إلى أن الكرز البري يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وهو ما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
 

كما يمتد تأثيره الإيجابي إلى تعزيز المناعة، بفضل احتوائه على فيتامينات مهمة مثل فيتامين C وA، التي تدعم وظائف الجهاز المناعي وتحمي الجسم من العدوى.
 

وينصح الخبراء بتناول الكرز البري طازجًا أو على شكل عصير طبيعي غير محلى، مع ضرورة الاعتدال واستشارة الطبيب في حال وجود أمراض مزمنة أو استخدام أدوية معينة.

 

تم نسخ الرابط
اسم الكاتب

مقال رئيس التحرير

قمة جدة… من يحمي الخليج؟ وكيف؟ وبأي ثمن؟

بقلم ياسر بركات