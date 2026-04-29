شنايدر إلكتريك تفتتح مشروع متكامل يعتمد على الطاقة النظيفة بمرسى مطروح

افتتاح مشروع متكامل يعتمد على الطاقة النظيفة بمرسى مطروح.. افتتحت شركة شنايدر إلكتريك، بالتعاون مع شركة الأهلي صبور، ومن خلال شركة جبال للحلول المستدامة، مشروع تنمية مجتمعية متكامل في محافظة مرسى مطروح، يستهدف تحسين سبل المعيشة للأهالي عبر تطوير منظومة تربط بين المياه والطاقة والغذاء، باستخدام حلول تعتمد على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الذكية.

ويأتي المشروع في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع التركيز على توفير حلول عملية تخدم المجتمعات المحلية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز القدرة على الاعتماد على الذات من خلال مشروعات إنتاجية وخدمية مستدامة.

وشهد افتتاح المشروع حضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، والدكتور علي حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إلى جانب قيادات من شركة شنايدر إلكتريك وشركة الأهلي صبور، وممثلين عن شركة جبال وعدد من المسؤولين والشركاء، في تأكيد على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية.

المشروع يمثل نموذجًا رائدًا للتنمية المستدامة في المناطق الصحراوية

وأكد محافظ مطروح أن المشروع يمثل نموذجًا رائدًا للتنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، ويعكس نجاح الشراكات في دعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة، مشيدًا بمشاركة المجتمع المحلي في تنفيذ المشروع، وموجهًا بدراسة التوسع في تنفيذ مشروعات مماثلة داخل المحافظة.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد صبور أن المشروع يعكس تحول دور المطور العقاري من مجرد تنفيذ مشروعات سكنية إلى المساهمة في حلول تنموية متكاملة، مشيرًا إلى أن التعاون مع شنايدر إلكتريك يمثل نموذجًا للشراكات الاستراتيجية التي تحقق أثرًا مستدامًا طويل الأجل.

وقال إن المشروع يأتي ضمن أكبر مشروعات المسؤولية المجتمعية التي شاركت فيها الشركة، ويعكس التزامها بدعم رؤية مصر 2030 من خلال مبادرات تنموية تخدم احتياجات أساسية مثل المياه والطاقة والغذاء.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤولو شنايدر إلكتريك أن المشروع يعتمد على منصة EcoStruxure وحلول الطاقة الشمسية في تشغيل جميع مكوناته، بما في ذلك محطة تحلية المياه والصوبة الزراعية وأنظمة الري، بما يضمن تشغيلًا مستدامًا وصديقًا للبيئة.

وأشاروا إلى أن المشروع يُقام بقرية سملا بالكيلو 7 في مرسى مطروح، ويشمل مضخة لرفع المياه من بئر بعمق 140 مترًا، ومحطة تحلية تنتج نحو 60 مترًا مكعبًا يوميًا من مياه الشرب تكفي لحوالي 9000 فرد، إلى جانب صوبة زراعية مبردة على مساحة 360 مترًا مربعًا بإنتاج سنوي يصل إلى 15 طنًا، وتوفر فرص عمل وتخدم آلاف المستفيدين سنويًا.

كما يتضمن المشروع وحدة ري وتسميد ووحدة لإعادة استخدام المياه، بهدف تعظيم كفاءة الموارد وتقليل الهدر، مع تشغيل جميع الأنظمة بالطاقة الشمسية، بما يعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية في المنطقة.

وأكدت شركة شنايدر إلكتريك أن المشروع لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل أيضًا جانبًا توعويًا، من خلال إنشاء وسيلة تعريفية مبسطة تشرح آلية عمل منظومة المياه والطاقة والزراعة، بهدف نشر الوعي البيئي بين المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وشدد المشاركون على أن هذا النموذج يمثل بداية لتوسيع نطاق مشروعات التنمية المتكاملة في مناطق أخرى، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

