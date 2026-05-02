طريقة عمل الكرواسون الصحي بالقمح الكامل..وصفة خفيفة بطعم فرنسي وقيمة غذائية عالية

يُعد الكرواسون من أشهر المخبوزات الفرنسية التي يفضلها الكبار والصغار، إلا أن النسخة التقليدية منه تحتوي على كميات كبيرة من الزبدة والدقيق الأبيض، ما يجعله غير مناسب للأنظمة الغذائية الصحية، لذلك أصبح الاتجاه نحو تحضيره باستخدام القمح الكامل خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن طعام لذيذ وصحي في الوقت نفسه.

مكونات الكرواسون الصحي بالقمح الكامل

قدمت الشيف نورهان القاضي طريقة تحضير الكرواسون الصحي باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، تشمل:

2 كوب دقيق قمح كامل.

1 كوب دقيق أبيض (اختياري لتحسين القوام).

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة عسل طبيعي أو سكر بني.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب حليب دافئ قليل الدسم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة خفيفة.

للتوريق:

100 جرام زبدة باردة (يمكن تقليلها أو استخدام زبدة لايت).

للدهن:

بيضة مخفوقة مع ملعقة لبن.

خطوات تحضير الكرواسون الصحي

تمر طريقة التحضير بعدة مراحل للحصول على قوام هش وطعم مميز، وهي كالتالي:

خلط الدقيق مع الملح في وعاء كبير. إذابة الخميرة مع العسل والحليب الدافئ وتركها 5 دقائق حتى تتفاعل. إضافة المكونات السائلة إلى الدقيق مع الزيت أو الزبدة، ثم العجن جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة. تغطية العجينة وتركها تختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. تجهيز الزبدة على شكل مربع رقيق بين ورقتي زبدة وتبريدها. فرد العجينة ووضع الزبدة بداخلها ثم طيها. تكرار الفرد والطي 3 مرات مع تبريد العجينة بين كل مرة. فرد العجينة مرة أخيرة وتقطيعها إلى مثلثات. لف المثلثات للحصول على شكل الكرواسون التقليدي. تركها تختمر مرة أخرى لمدة 30 إلى 45 دقيقة. دهن الوجه بخليط البيض واللبن. خبزها في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي.

إضافات صحية لزيادة القيمة الغذائية

يمكن تنويع حشوات الكرواسون الصحي ليصبح أكثر فائدة، مثل:

جبن قليل الدسم.

زبدة فول سوداني طبيعية.

تمر مهروس.

خضروات مع جبن خفيف.

شوكولاتة داكنة بنسبة كاكاو عالية.

نصائح لنجاح الوصفة

للحصول على أفضل نتيجة، يُنصح باتباع بعض الإرشادات المهمة:

عدم الإكثار من الدقيق أثناء الفرد حتى لا تجف العجينة.

الحفاظ على برودة الزبدة أثناء التوريق.

ترك وقت كافٍ للتخمير للحصول على قوام هش.

إمكانية حفظ العجينة في الفريزر قبل الخبز لاستخدامها لاحقًا.

فوائد الكرواسون بالقمح الكامل

يتميز الكرواسون الصحي بأنه:

يحتوي على ألياف أعلى من النسخة التقليدية.

يساعد في تحسين الهضم والشعور بالشبع.

أقل في الدهون الضارة عند تقليل الزبدة.

مناسب كوجبة إفطار خفيفة ومتوازنة.

تحضير الكرواسون بالقمح الكامل يمثل بديلًا صحيًا للمخبوزات التقليدية، حيث يجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا دون حرمان من المخبوزات المفضلة.