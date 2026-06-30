أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 في مصر.. عيار 21 يتراجع

انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، وسط متابعة كبيرة من المواطنين والمستثمرين، خاصة مع انخفاض سعر عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا في السوق المصرية. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع استمرار الضغوط على أسعار المعدن الأصفر عالميًا، إلى جانب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب داخل محال الصاغة.

ورغم موجة الهبوط الحالية، يرى عدد من المتخصصين أن أسعار الذهب قد تعود إلى الارتفاع تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وترقب قرارات السياسة النقدية الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24: 6457 جنيهًا للشراء، و6434 جنيهًا للبيع.

6457 جنيهًا للشراء، و6434 جنيهًا للبيع. سعر الذهب عيار 21: 5650 جنيهًا للشراء، و5630 جنيهًا للبيع.

5650 جنيهًا للشراء، و5630 جنيهًا للبيع. سعر الذهب عيار 18: 4843 جنيهًا للشراء، و4826 جنيهًا للبيع.

4843 جنيهًا للشراء، و4826 جنيهًا للبيع. سعر الذهب عيار 12: 3228 جنيهًا للشراء، و3217 جنيهًا للبيع.

3228 جنيهًا للشراء، و3217 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الذهب: 45200 جنيه للشراء، و45040 جنيهًا للبيع.

وتعكس هذه الأسعار استمرار حالة التراجع التي تشهدها السوق المحلية خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بعدة عوامل داخلية وخارجية.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 3982 دولارًا للأوقية، مع استمرار الضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس في الأسواق الدولية.

ويأتي ذلك في ظل ترقب المستثمرين لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب عالميًا، خاصة مع استمرار التذبذب في الأسواق المالية.

أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر

يرجع تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية إلى مجموعة من العوامل، أبرزها انخفاض أسعار الذهب في البورصات العالمية، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما خفف من تكلفة استيراد المعدن الخام.

كما ساهم انخفاض الطلب المحلي خلال الفترة الحالية في زيادة الضغوط على الأسعار، حيث يفضل العديد من المواطنين تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لمزيد من التراجعات، وهو ما انعكس على حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

مصنعية الذهب.. العامل الأهم في السعر النهائي

ورغم انخفاض أسعار الذهب، تظل قيمة المصنعية عنصرًا أساسيًا في تحديد التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية، إذ تختلف من محل إلى آخر ومن محافظة لأخرى.

ويتراوح متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 21 بين 200 و450 جنيهًا، وقد تزيد في بعض التصميمات الفاخرة أو المشغولات التابعة للعلامات التجارية الشهيرة.

وينصح تجار الذهب المستهلكين بمقارنة قيمة المصنعية بين أكثر من محل قبل الشراء، خاصة عند شراء كميات كبيرة أو شبكات الزواج، لما لذلك من تأثير مباشر على إجمالي التكلفة.

هل ترتفع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

يرى محللون أن حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعدة متغيرات، في مقدمتها قرارات السياسة النقدية الأمريكية، وتحركات الدولار عالميًا، بالإضافة إلى تطورات الأسواق المالية والطلب العالمي على المعدن النفيس.

وفي الوقت نفسه، يواصل السوق المحلي التأثر بحركة سعر صرف الدولار ومستويات الطلب، وهو ما يجعل أسعار الذهب عرضة للتغير بشكل يومي، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ويؤكد خبراء سوق الذهب أن متابعة الأسعار بصورة مستمرة أصبحت ضرورية للراغبين في الاستثمار أو الشراء، خاصة في ظل التقلبات الحالية التي تشهدها الأسواق، والتي قد تفتح فرصًا مناسبة للشراء عند مستويات سعرية أقل قبل أي موجة ارتفاع جديدة.