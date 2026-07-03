في 9 محافظات.. الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (16) مسجدًا اليوم الجمعة 3 من يوليو 2026م، حيث تم إحلال وتجديد (9) مساجد، وصيانة وتطوير (7) مساجد، وأعلنت الوزارة وصول إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م (14695) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 135مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد الحلوفي بقرية أكياد القبلية – مركز فاقوس؛ ومسجد الأربعين بقرية التلين – مركز منيا القمح؛ ومسجد الرحمة بقرية الحلوات – مركز الإبراهيمية؛ ومسجد النصر بعزبة أبو زعقوقة الجعفرية – مركز أبو حماد.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد زمزم البحري – مركز شبراخيت؛ ومسجد السلام بالسلام بقرية زكي أفندي - مركز أبو حمص.

وفي محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو جميز بقرية أبو سلاية – مركز التل الكبير.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد علي راغب عطية بقرية شبرا اليمن – مركز زفتى.

تم صيانة وتطوير مسجد الغفران بقرية فيشا سليم – مركز طنطا.

وفي محافظة المنوفية:

تم إحلال وتجديد مسجد النور الخمري بقرية زاوية رزين – مركز منوف.

وفي محافظة سوهاج:

صيانة وتطوير مسجد الشهيد محمد عبد الغني بقرية العوامر بحري – مركز جرجا؛ ومسجد سيدي أبو بكر العجمي – مركز ومدينة أخميم؛ ومسجد التقوى الخولي الشرقي – مركز ومدينة سوهاج.

وفي محافظة الأقصر:

صيانة وتطوير مسجد التقوى بالحناني بقرية أرمنت الحيط – مركز أرمنت.

وفي محافظة أسيوط:

تم صيانة وتطوير مسجد علم الدين المنشاوي بقرية المناشي – مركز ديروط.

وفي محافظة المنيا:

تم صيانة وتطوير مسجد الأشراف بقرية دلجا – مركز دير مواس.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.