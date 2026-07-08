أحمد زاهر يحسم حقيقة خلافه مع محمد رمضان في مسلسل البرنس: علاقتنا قائمة على الاحترام

كشف الفنان أحمد زاهر حقيقة ما تردد خلال السنوات الماضية بشأن وجود خلاف بينه وبين الفنان محمد رمضان أثناء تصوير مسلسل البرنس، مؤكدًا أن جميع الأنباء التي تم تداولها حول وجود توتر بينهما لا أساس لها من الصحة، وأن علاقتهما كانت قائمة على الاحترام والتعاون طوال فترة التصوير.

وأوضح زاهر، خلال ظهوره في أحد برامج البودكاست، أن النجاح الكبير الذي حققته شخصيته في المسلسل دفع البعض إلى تفسير الأمر بشكل خاطئ، مؤكدًا أن المنافسة كانت داخل إطار العمل الفني فقط، ولم تمتد إلى أي خلافات شخصية.

أحمد زاهر: لم أؤذِ محمد رمضان يومًا

أكد أحمد زاهر أنه لم يتسبب في أي مشكلة لمحمد رمضان، موضحًا أنه التزم بالكامل بتقديم الشخصية التي كتبها المؤلف ووجهه إليها المخرج محمد سامي.

وأشار إلى أن النجاح الذي حققته الشخصية وردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الجمهور كانت أمرًا طبيعيًا، ولم تؤثر على علاقته ببطل العمل، مؤكدًا أن محمد رمضان لم يُبدِ أي اعتراض أو استياء خلال التصوير.

وأضاف أن العلاقة بينهما كانت يسودها الود والاحترام، وأنهما تعاملا باحترافية طوال فترة إنتاج المسلسل.

كواليس مسلسل البرنس

تحدث أحمد زاهر عن أجواء العمل داخل كواليس مسلسل البرنس، مؤكدًا أنها اتسمت بالتعاون والاحترام المتبادل بين جميع المشاركين.

وأوضح أن المشاهد التي جمعته بمحمد رمضان خرجت بصورة مميزة بسبب الانسجام بينهما أمام الكاميرا، مشيرًا إلى أن الكيمياء الفنية بينهما ظهرت سريعًا، وهو ما ساهم في نجاح الأحداث التي جمعتهما داخل المسلسل.

كما أكد أنه استمتع بالعمل مع محمد رمضان، ولا يمانع تكرار التجربة في أي عمل فني جديد إذا توفرت الفكرة المناسبة.

حقيقة العلاقة الحالية بين أحمد زاهر ومحمد رمضان

كشف أحمد زاهر أن علاقته بمحمد رمضان ما زالت طيبة، رغم أنهما لا يلتقيان بشكل مستمر.

وأشار إلى أن آخر لقاء جمعهما كان خلال مناسبة فنية أثناء تسلم إحدى الجوائز، حيث تبادلا التحية بشكل طبيعي، مؤكدًا أن الاحترام المتبادل لا يزال قائمًا، وأنه لا توجد أي خلافات أو مشكلات بينهما كما أشيع خلال السنوات الماضية.

أحمد زاهر يشتكي من انتهاك خصوصية أسرته

وفي سياق آخر، تحدث أحمد زاهر عن المعاناة التي يتعرض لها هو وأفراد أسرته بسبب التصوير المستمر في الأماكن العامة، مؤكدًا أن الأمر أصبح يمثل عبئًا كبيرًا عليهم.

وأوضح أن بعض الأشخاص يلتقطون صورًا ومقاطع فيديو له ولأفراد أسرته في المطاعم والمقاهي والشارع دون استئذان، وهو ما يؤثر على خصوصيتهم ويجعلهم غير قادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية.

أحمد زاهر يحذر من انتشار الشائعات

وأشار الفنان إلى أن بعض صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يستغلون هذه المقاطع لتحقيق مشاهدات وأرباح، من خلال نشر عناوين مضللة أو أخبار كاذبة.

وأضاف أن الشائعات التي تنتشر عبر الإنترنت، مثل أخبار الوفاة أو الحوادث، أصبحت تتكرر بشكل مزعج، رغم عدم صحتها، مطالبًا بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالفنانين أو حياتهم الشخصية.

واختتم أحمد زاهر تصريحاته بالتأكيد على أن احترام خصوصية الفنانين وأسرهم مسؤولية مشتركة، معربًا عن أمله في الحد من انتشار الشائعات والممارسات التي تنتهك الحياة الخاصة، والتركيز بدلًا من ذلك على الأعمال الفنية والإنجازات التي يقدمها الفنانون للجمهور.