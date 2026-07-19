إزالة 267 حالة إشغال و15 حالة تعدٍ ورفع 110 طن قمامة

بقرى ومراكز بني سويف:

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن بني سويف تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، شملت أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات، والتصدي للتعديات والإشغالات، ومتابعة المرافق الحيوية، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية والرقابية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة بجميع أنحاء المحافظة.

ففي مركز ومدينة بني سويف، تابع محمد بكري رئيس المركز انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي، كما نفذت الوحدة المحلية حملة موسعة لرفع المخلفات والقمامة من عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، شملت شارع صفية زغلول والدريسة وجسر إسلام وشارع المدارس وشارع أبو زيد وطريق الفيوم الجديد وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع الروضة وشارع عبد السلام عارف، إلى جانب تقليم الأشجار بحديقة عابدين.

فيما تواصلت أعمال النظافة بالوحدات القروية ورفع أطنان من المخلفات من قرى تل ناروز بالحمرايا والشيخ علي وسنور وحاجر بني سليمان وبلفيا والدوالطة والحكامنة وبني حمد، كما تم دهان البلدورات بالمدخل القبلي، وإزالة بروز مخالف على خط التنظيم بقرية بني عفان، وإزالة حالتي تعدٍ على طرح النهر بقرية أبو سليم التابعة للوحدة المحلية بشريف باشا.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصل شوقي هاشم رئيس المركز متابعة جهود النظافة، حيث نُفذت حملة موسعة شملت المدينة وقرية الشناوية، وتضمنت شارع الجيش والمصرف القبلي والبحري وطريق الصحارة ومنطقة المعهد الديني بالشناوية، بالإضافة إلى شوارع بورسعيد وأبو بكر الصديق ونهضة مصر وطريق السقاية ومناطق المنشية والشامية والسبخاية وعزبة إبراهيم باشا، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع الإشغالات، أسفرت عن إزالة 267 حالة إشغال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب تنفيذ حملة إزالة مكبرة للتعديات على الأراضي الزراعية أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدٍ مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح حملاتها اليومية لرفع مستوى النظافة والخدمات، حيث تم رفع أكثر من 40 طنًا من القمامة من شوارع المدينة ومواقع التجميع والقرى التابعة، مع استمرار العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لمنع تراكم المخلفات. كما تم، بالتنسيق مع قطاع مياه الشرب، إصلاح الأعطال التي تسببت في ضعف وانقطاع المياه بقريتي الشقر والجمهود، وتم إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء رئيس المركز حملات النظافة بشوارع التحرير وجرجس عبد الشهيد وقشلاق البلدية وأبو سيف وميدان الصاغة والسينما القديمة ومسجد العكايشة وخورشيد وخلاف ووهبة وبنك مصر والمسجد الكبير ومحيط إدارة الأوقاف وشارع رشدي والشوارع الجانبية، إلى جانب تفريغ الحاويات، فيما نفذت الوحدة المحلية بصفط راشين حملة نظافة بعدد من مناطق القرية، شملت مركز الشباب وشارع العمدة ومسجد الشعبانية، كما قامت الوحدة المحلية بقمبش بتنفيذ أعمال نظافة وتسوية لطريق قمبش–عتمان.

وفي مركز ومدينة سمسطا، وتحت إشراف أسامة يونس رئيس المركز، نُفذت حملة تفتيشية بالتنسيق مع إدارة التموين استهدفت نطاق مجلس قروي مازورة، وأسفرت عن ضبط سيارة محملة بمواد غذائية مدعمة بقرية الصعايدة، تضمنت 560كجم من السكر المدعم و243 علبة جبن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة الموسعة، حيث تم تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من القرى، مع توريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، إلى جانب تحرير عدد من الإنذارات الخاصة بالمخالفات البيئية وإشغالات الطرق.