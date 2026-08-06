نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لتنظيم مؤتمر النباتات الطبية والعطرية

عقد السيد"بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً تحضيرياً، بأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، ضمن الإعداد والتجهيز للدورة الجديدة المحلية من معرض ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية، والتي تستضيفها المحافظة في الربع الأخير من العام الحالي 2026 .

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من رؤساء المدن، ومسؤولو الجهات والهيئات والمديريات المعنية من "معهد النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف، الزراعة، التضامن، الصحة، الأمن، المجلس القومي للمرأة، الثقافة، حماية النيل،جامعة النهضة، مجلس تصدير الحاصلات الزراعية، بجانب الإدارات المعنية من ديوان عام المحافظة من : العلاقات العامة، المتابعة، المكتب الفني، السياحة، التعاون الدولي، التنمية الاقتصادية "مقرراللجنة"، الاستثمار،التخطيط العمراني،الإعلام، وحدة السكان"

ناقش الاجتماع، الإجراءات والتنسيقات اللازمة لعقد وتنظيم المعرض والمؤتمر، الذي تقرر عقده بشكل سنوي في أكتوبر المقبل ،حيث وجه نائب المحافظ بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من الجهات والأجهزة والإدارات المعنية، للاتفاق على خطة ومراحل وآلية العمل، ومتابعة تنفيذ الترتيبات والتكليفات المنوطة بكل جهة من الجهات المشاركة في الإعداد والتنظيم، على أن يتم عقد اجتماع دوري بهذه المجموعة المُصغّرة ، لمتابعة خطوات الإعداد وأية مستجدات في هذا الملف.

وقد أكد نائب المحافظ أهمية هذا المؤتمر، باعتباره أحد الفرص لتسليط الضوء على مكانة بني سويف كمركز واعد لإنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية، خاصة وأنها من المحافظات الرائدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذا الحدث الهام للمرة الثانية يعزز من الأهمية النسبية والميزة التنافسية لبني سويف في هذا القطاع، ويعمل على خلق منصة فعالة للتعاون بين الشركات المصرية، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تطوير سلاسل الإنتاج والتصدير وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

كما عقد السيد "بلال حبش"نائب محافظ بني سويف اجتماعًا اخر، ضمن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها بشكل دوري لمتابعة سير ومنظومة العمل في ملف تقنين أراض أملاك الدولة، في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتسريع وتيرة العمل في هذا الملف وضمان اتخاذ الإجراءات وفق الضوابط القانونية.

وحضر الاجتماع “ السيد كامل علي غطّاس السكرتير العام، عمرو محمود محمد مدير الأملاك، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، المهندس محمد سعيد وكيل وزارة الإسكان، الأستاذة سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت في طلبات التقنين، الأستاذ مجدي محمود مدير إدارة الموازنة، المهندس ناصر مصطفى مدير الشؤون الزراعية ، الأستاذ محمد جمال وكيل إدارة الأملاك".

ناقش الاجتماع آخر المستجدات في ملف تقنين أراض أملاك الدولة،وعرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي لعدد الموافقات، والموقف التعاقدي من حيث إجمالي العقود المحررة وتصنيفاتها "مباني وزراعة"،فضلا عن بحث مستجدات الموقف المتعلق بحصر وتسجيل الأراضي المُستردة وآليات استثمارها في تنفيذ مشروعات خدمية أو تنموية.

وأشار نائب المحافظ إلى تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بأهمية مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل، من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية لتذليل أية معوقات قد تواجه منظومة العمل، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، مع مراعاة تيسير الإجراءات على المواطنين الجادين، والمتابعة اليومية لزيادة معدلات ونسب التنفيذ.