توفيق عبدالحميد يكشف سبب عدم الرد على تعليقات زملائه..ويؤكد تمسكه بقرار الاعتزال

كشف الفنان توفيق عبدالحميد حقيقة عدم تفاعله مع تعليقات أصدقائه من الوسط الفني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن حالته الصحية، وتحديدًا ضعف النظر، تمنعه من متابعة جميع الرسائل والرد عليها. كما حسم الجدل بشأن ما تردد عن تراجعه عن قرار الاعتزال، مؤكدًا أنه لا يزال متمسكًا به بسبب ظروفه الصحية.

توفيق عبدالحميد يوضح سبب عدم الرد على تعليقات الفنانين

حرص توفيق عبدالحميد على توضيح سبب غيابه عن الرد على تعليقات زملائه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بعد أن أثار الأمر تساؤلات عديدة خلال الأيام الماضية.

وقال الفنان في منشور عبر صفحته: "عدم ردي على تعليقات الأصدقاء بسبب ضعف النظر والقدرة، لكن مشاعركم تاج على رأسي"، في رسالة وجه خلالها الشكر لكل من دعمه وسانده.

وأكد أن تقدير الجمهور وزملائه يمثل مصدرًا كبيرًا للدعم النفسي بالنسبة له، حتى وإن لم يتمكن من الرد على جميع الرسائل بسبب حالته الصحية.

حقيقة تراجع توفيق عبدالحميد عن الاعتزال

وخلال الأيام الماضية، انتشرت شائعات تفيد بأن الفنان يعتزم العودة إلى الساحة الفنية، وأنه تلقى دعوة من نقابة المهن التمثيلية للعدول عن قرار الاعتزال.

لكن توفيق عبدالحميد نفى هذه الأنباء، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن تدوينته الأخيرة لم تكن موجهة إلى النقابة أو تحمل أي إشارة إلى العودة للفن.

وأوضح أن كلماته جاءت نتيجة الظروف الصحية والنفسية التي يمر بها منذ سنوات، وليس لها أي علاقة بالاعتزال أو التراجع عنه.

معاناة صحية مستمرة منذ ثلاث سنوات

كشف الفنان أنه يعاني من ظروف صحية أثرت بشكل كبير على حياته اليومية، مشيرًا إلى أنه لم يغادر منزله منذ نحو ثلاث سنوات، وهو ما انعكس على حالته النفسية.

وقال إن هذه المعاناة جعلت العودة إلى العمل الفني أمرًا بالغ الصعوبة في الوقت الحالي، معربًا عن أمله في أن يمنّ الله عليه بالشفاء ليستعيد عافيته.

وأضاف أن الدعم الذي يتلقاه من جمهوره يمنحه قوة معنوية كبيرة، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء وتحسن حالته الصحية.

نقابة المهن التمثيلية لم تطلب عودته

أكد توفيق عبدالحميد أن نقابة المهن التمثيلية لم تتواصل معه بشأن العودة إلى الفن، نافيًا ما تردد حول وجود محاولات لإقناعه بالعدول عن قرار الاعتزال.

وأشار إلى أن حالته الصحية تمثل عائقًا حقيقيًا أمام استئناف نشاطه الفني، وهو ما يجعله متمسكًا بقرار الاعتزال في الوقت الحالي، حتى تتحسن ظروفه الصحية.

آخر أعمال توفيق عبدالحميد

كان الظهور الدرامي الأخير للفنان توفيق عبدالحميد من خلال مسلسل "يوتيرن"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2022، وجسد خلاله شخصية حاتم.

ودارت أحداث المسلسل حول "يارا"، التي تتخلى عن حلمها المهني من أجل حياتها الزوجية، قبل أن تنقلب حياتها بسبب حادث يغير مجرى الأحداث، في إطار اجتماعي مليء بالتشويق.

وضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، محمد كيلاني، عصام السقا، محمود حافظ، نورهان، نانسي صلاح، وهلا السعيد، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويواصل جمهور توفيق عبدالحميد التعبير عن دعمه للفنان، متمنين له الشفاء العاجل، في ظل مكانته الكبيرة لدى محبيه الذين يترقبون تحسن حالته الصحية، حتى وإن كان يؤكد استمرار اعتزاله للفن في المرحلة الحالية.