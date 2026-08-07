جامعة بني سويف تشارك في ورشة لرصد ودراسة الأجسام القريبة من الأرض

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، شاركت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، ممثلة في برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، في فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان "رصد ودراسة الأجسام القريبة من الأرض باستخدام تليسكوبات مرصد القطامية الفلكي"، والتي نظمها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة شلبية، عميد الكلية، الدكتورة منال جمال الدين، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد بدوي ياسين، المدرس بقسم علوم الفضاء ومنسق البرنامج، وبمشاركة المعيدة سارة مدحت بقسم علوم الفضاء.

وأكد الدكتور طارق علي، أن الجامعة تحرص على إتاحة الفرصة لطلابها للمشاركة في الفعاليات العلمية المتخصصة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم البحثية والتطبيقية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الوطنية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات علوم الفضاء والفلك، وهدفت الورشة إلى تنمية مهارات المشاركين في رصد الأجسام القريبة من الأرض، والتدريب العملي على استخدام تليسكوبات مرصد القطامية الفلكي، والتعرف على أحدث تقنيات الرصد الفلكي، واستخدام البرمجيات المتخصصة في جمع وتحليل البيانات الفلكية، إلى جانب دراسة مدارات الأجسام القريبة من الأرض وطرق متابعتها وتقييم مخاطرها المحتملة، بما يسهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة في مجالات علوم الفضاء والفلك.

وفي ختام المشاركة، أعرب الدكتور أسامة شلبية، عميد الكلية، عن خالص الشكر والتقدير للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على تنظيم هذه الورشة العلمية المتميزة، كما وجها الشكر للدكتور أحمد مجدي، وجميع المحاضرين والمنظمين والقائمين على إعداد وتنفيذ الورشة، تقديرًا لجهودهم في تقديم برنامج علمي وتدريبي أسهم في تنمية المعارف والمهارات التطبيقية للمشاركين، وتعزيز أواصر التعاون العلمي بين الجامعات والمؤسسات البحثية في مجال علوم الفضاء والفلك.

وفى سياق أخر، وفي إطار حرص الجامعة على ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي والميداني، لإعداد جيل متميز من المهندسين الزراعيين القادرين على المنافسة بقوة في سوق العمل وتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز. نظم قسم الإنتاج الحيواني والدواجن بكلية الزراعة فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي المكثف لطلبة برنامج الإنتاج الحيواني والدواجن بمقر محطة بحوث الإنتاج الحيواني بسدس التابعة لمركز البحوث الزراعية، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 12 أغسطس 2026.

وبإشراف الدكتور حمادة محمد محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد اللطيف هشام، عميد كلية الزراعة، وبمتابعة مستمرة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن هذا التدريب يأتي اتساقاً مع رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بمهارات الشباب وربطهم بالتطبيقات الحديثة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بالتطبيق الميداني للطلاب ولا تكتفي فقط بالجانب الأكاديمي والتعليم النظرى؛ بهدف صقل خبراتهم العملية وإكسابهم المهارات الفنية المباشرة التي تُؤهلهم للتعامل بكفاءة مع أحدث أساليب وإستراتيجيات الإنتاج الحيواني الداجني.

وأضاف رئيس الحامعة أن الشراكة مع المراكز والآليات البحثية، مثل محطة بحوث الإنتاج الحيواني بسدس التابعة لمركز البحوث الزراعية، تُعد خطوة محورية لفتح آفاق علمية وعملية واسعة أمام الطلاب للتعرف على طرق إدارة المزارع الحديثة، وآليات تحسين السلالات، ورعاية وتغذية الثروة الحيوانية والداجنة، مما يضمن تخرج كوادر زراعية واعدة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.