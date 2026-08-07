إيران تعلّق على اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان

علّقت إيران على توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، في ظل الاهتمام الإقليمي والدولي المتزايد بالخطوة، خاصة مع استمرار التوترات الأمنية والعسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة.

وجاء الموقف الإيراني ليعكس متابعة طهران للتطورات الجديدة في المنطقة، مع التأكيد على أهمية أن تسهم الترتيبات الأمنية بين دول الإقليم في دعم الاستقرار وخفض التوتر، بدلًا من أن تؤدي إلى زيادة الاستقطاب أو تشكيل محاور عسكرية جديدة.

إيران تراقب اتفاقية الدفاع المشترك

أكدت طهران أنها تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بتوقيع الاتفاقية الدفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان، مشددة على أهمية أن تكون أي ترتيبات أمنية جديدة عاملًا لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وترى إيران أن أمن المنطقة يرتبط بصورة أساسية بالتعاون بين دول الجوار، والحوار المباشر بينها، واحترام سيادة الدول، بدلًا من الاعتماد على التحالفات التي قد تؤدي إلى زيادة حدة الاستقطاب.

ويأتي الموقف الإيراني في توقيت حساس تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تطورات أمنية متلاحقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق التوترات القائمة وتأثيرها على أمن المنطقة والممرات البحرية.

ماذا تتضمن اتفاقية السعودية وتركيا وباكستان؟

تنص اتفاقية الدفاع المشترك التي جرى توقيعها في مكة على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد اعتداءً على جميع الأطراف.

وتتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون العسكري والتنسيق الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، إلى جانب تبادل الخبرات وتطوير القدرات الدفاعية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والردع الجماعي.

وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة في ضوء الثقل السياسي والعسكري الذي تتمتع به الدول الثلاث، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي ودورها في القضايا الإقليمية والدولية.

باكستان: الاتفاقية دفاعية وتهدف للاستقرار

أكدت باكستان أن الاتفاقية ذات طبيعة دفاعية، وأن الهدف منها دعم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وتشير الرؤية المعلنة من الدول الموقعة إلى أن الاتفاق لا يستهدف الدخول في مواجهة مع دولة بعينها، وإنما يركز على تطوير القدرات الدفاعية والتنسيق بين الأطراف الثلاثة لمواجهة التهديدات المحتملة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد النقاشات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار التوترات المرتبطة بأمن الملاحة والممرات البحرية الحيوية.

تركيا: الاتفاقية لا تستهدف دولة بعينها

من جانبها، أوضحت تركيا أن الاتفاقية لا تستهدف دولة محددة، في تأكيد على طبيعتها الدفاعية وفق ما أعلنته الأطراف المشاركة.

وأشار مسؤول تركي إلى أن الاتفاقية تظل مفتوحة أمام إمكانية انضمام دول إقليمية أخرى مستقبلًا، وهو ما يفتح الباب أمام توسع إطار التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة في المنطقة.

ويعكس هذا الموقف رغبة الدول الموقعة في تقديم الاتفاقية باعتبارها آلية للتعاون الأمني والدفاعي، وليس تحالفًا موجهًا ضد طرف إقليمي محدد.

إيران: أمن المنطقة يتحقق بالحوار

في أول رد فعل على الاتفاقية، شددت إيران على أهمية أن تقوم الترتيبات الأمنية في المنطقة على التعاون والحوار بين دول الجوار.

وترى طهران أن تحقيق الأمن الإقليمي لا يمكن أن يعتمد على سياسة الأحلاف أو الاستقطاب، وإنما يتطلب احترام سيادة الدول واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية لتسوية الخلافات والأزمات.

وأكدت إيران، في موقفها من التطورات، أهمية تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى زيادة التوترات أو خلق اصطفافات جديدة في المنطقة.

اتفاقية الدفاع المشترك وتوترات الشرق الأوسط

يتزامن توقيع الاتفاقية مع استمرار حالة من التوتر العسكري والأمني في الشرق الأوسط، إلى جانب التطورات المتعلقة بأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.

وتمنح هذه التطورات الاتفاقية أهمية إضافية، خاصة أن حماية الممرات البحرية ومواجهة التهديدات العابرة للحدود أصبحت من أبرز الملفات الأمنية التي تشغل دول المنطقة.

ويرى مراقبون أن الاتفاقية قد تمثل تحولًا مهمًا في طبيعة التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، بالنظر إلى القدرات السياسية والعسكرية التي تتمتع بها الدول الثلاث.

تداعيات إقليمية محتملة للاتفاقية

قد يكون للاتفاقية انعكاسات على المشهد الأمني في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل التغيرات المتسارعة في موازين القوى الإقليمية.

وتراقب العواصم الإقليمية والدولية تداعيات الاتفاقية، في الوقت الذي تؤكد فيه السعودية وتركيا وباكستان أنها ذات طبيعة دفاعية ولا تستهدف أي طرف بعينه.

كما يأتي الاتفاق في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد ومنع اتساع نطاق الصراعات في المنطقة.

وبينما ترى الدول الموقعة أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تهدف إلى تعزيز التعاون والردع والجاهزية، تؤكد إيران أن استقرار الشرق الأوسط يتطلب تعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة، والابتعاد عن سياسة الأحلاف والاستقطاب.