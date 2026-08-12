تنسيق المرحلة الثانية 2026.. بدء تسجيل الرغبات اليوم والحد الأدنى للقبول

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2026، للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية المتاحة، وذلك لطلاب النظامين الجديد والقديم.

وتستمر أعمال تسجيل الرغبات لمدة 5 أيام، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الوزارة، وسط اهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة الكليات المتاحة وكيفية ترتيب الرغبات بالشكل الصحيح.

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2026

وأعلنت وزارة التعليم العالي أن تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 بدأ صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس، على أن يستمر حتى يوم الأحد 16 أغسطس 2026.

ويستطيع الطلاب خلال فترة التسجيل الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، وإدخال رغباتهم وترتيبها وفقًا للكليات والمعاهد المتاحة لمجموعهم وشعبتهم الدراسية، مع ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2026

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، ثم اتباع الخطوات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

ويُنصح الطلاب بمراجعة الرغبات جيدًا قبل اعتمادها نهائيًا، والتأكد من ترتيب الكليات وفقًا للأولوية التي يرغبون فيها، حتى لا يتم اختيار كلية أو معهد بالخطأ.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية

تتضمن عملية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2026 مجموعة من الخطوات الإلكترونية، تبدأ بالدخول إلى موقع التنسيق، ثم اختيار الخدمة الخاصة بطلاب الثانوية العامة.

وتأتي خطوات التسجيل على النحو التالي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة. تحديد مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب. إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح. كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة. الضغط على الخطوة التالية. إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالطالب. ترتيب الرغبات وفقًا للكليات المتاحة وقواعد التوزيع الجغرافي. مراجعة الرغبات والبيانات قبل التسجيل النهائي. الضغط على «تسجيل» لإتمام العملية. اختيار صيغة «Microsoft Print To PDF» لحفظ استمارة الرغبات. الاحتفاظ بنسخة من الاستمارة لاستخدامها عند الحاجة.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2026

حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026، وفقًا لنظام الثانوية العامة وشعبة الطالب.

وبالنسبة إلى طلاب الشعبة العلمية بالنظام الجديد، يبدأ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الثانية من 220 درجة، بنسبة 68.75% فأكثر.

أما طلاب الشعبة الأدبية بالنظام الجديد، فيبدأ الحد الأدنى من 205 درجات، بنسبة 64.06% فأكثر.

وبالنسبة إلى طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، يبلغ الحد الأدنى للشعبة العلمية 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29%، بينما يبدأ الحد الأدنى للشعبة الأدبية من 240 درجة، بنسبة 58.53%.

نصائح مهمة للطلاب أثناء تسجيل الرغبات

وتعد مرحلة تسجيل الرغبات من أهم المراحل التي تحدد المسار الجامعي للطالب، لذلك يجب التعامل معها بدقة وعدم التسرع في ترتيب الكليات.

ومن المهم أن يحرص الطالب على تسجيل أكبر عدد ممكن من الرغبات المتاحة أمامه، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، ومراجعة بياناته الشخصية ورقم الجلوس والرقم السري قبل إتمام التسجيل.

كما يجب الاحتفاظ بنسخة من استمارة الرغبات بعد الانتهاء من التسجيل، إذ يمكن الرجوع إليها لاحقًا لمراجعة الاختيارات التي تم تسجيلها.

وبدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2026 اليوم يمثل خطوة جديدة أمام طلاب الثانوية العامة لتحديد الكلية أو المعهد الذي سيلتحقون به خلال العام الدراسي الجديد، بعد إعلان الحدود الدنيا وبدء استقبال طلبات الطلاب إلكترونيًا.