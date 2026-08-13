موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات.. قرار نهائي يحسم الجدل

يبحث عدد كبير من الأسر والطلاب خلال الفترة الحالية عن موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات، بالتزامن مع اقتراب انطلاق الدراسة للعام الأكاديمي الجديد 2026/2027، وسط تساؤلات متكررة حول حقيقة تأجيل موعد الدراسة، وما إذا كانت هناك قرارات جديدة بشأن الخريطة الزمنية المعلنة.

وحسمت الجهات التعليمية المختصة الجدل بشأن موعد بدء العام الدراسي 2027، مؤكدة عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن بشأن تأجيل بداية الدراسة، سواء في المدارس أو الجامعات، مع استمرار العمل بالمواعيد المحددة مسبقًا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة ومدارس المتفوقين والمدارس اليابانية سيكون يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026، وذلك في المدارس الموجودة بالمحافظات التي لا تطبق إجازة يوم السبت.

وتواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها لاستقبال الطلاب، وفق الخطة الزمنية التي تتضمن مواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية والامتحانات وإجازة نصف العام، بما يضمن انتظام العملية التعليمية على مدار العام.

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس الدولية

وفيما يتعلق بالمدارس الدولية، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعدًا مختلفًا لانطلاق الدراسة، حيث تقرر أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس الدولية يوم 6 سبتمبر 2026.

وبذلك تختلف بداية الدراسة في المدارس الدولية عن الموعد المقرر للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة، وفقًا للخريطة الزمنية والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026/2027

وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة، يستمر العام الدراسي في المدارس حتى يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2027، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا.

ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الأول 93 يومًا، بينما تصل أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني إلى 90 يومًا، بإجمالي 183 يومًا خلال العام الدراسي، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية وفقًا للقواعد المنظمة.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2027 يوم السبت الموافق 23 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 4 فبراير 2027، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 فبراير 2027.

مواعيد امتحانات المدارس 2027

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027، وتستمر حتى 14 يناير 2027، بينما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير وحتى 21 يناير 2027.

أما امتحانات صفوف النقل في الفصل الدراسي الثاني، فمن المقرر عقدها خلال الفترة من 22 مايو وحتى 27 مايو 2027، في حين تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 29 مايو وتستمر حتى 3 يونيو 2027.

كما تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو وحتى 10 يونيو 2027، بينما تعقد امتحانات الصف الثاني بالبكالوريا المصرية خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 22 يونيو 2027.

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات عام 2027 يوم 26 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو 2027.

موعد بدء العام الدراسي 2027 في الجامعات

وبالنسبة إلى موعد بدء العام الدراسي 2027 في الجامعات، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026/2027 حددت يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026 موعدًا لبدء الدراسة في الجامعات.

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، على أن ينتهي يوم الخميس 31 ديسمبر 2026، بينما تجرى امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول «Mid-Term» خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر نوفمبر، وفقًا لطبيعة الدراسة والجدول الخاص بكل كلية.

موعد امتحانات الجامعات وإجازة نصف العام

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الجامعات يوم السبت 2 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 21 يناير 2027، ثم تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي 2027 يوم السبت 23 يناير، وتنتهي يوم الخميس 4 فبراير 2027.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في الجامعات يوم السبت 6 فبراير 2027، وتجرى امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني «Mid-Term» بداية من الثلث الأخير من شهر مارس وحتى الثلث الأول من أبريل 2027، بحسب نظام الدراسة بكل كلية.

وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمدة 15 أسبوعًا، لتنتهي يوم الخميس 20 مايو 2027، بينما تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2027، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية.

هل تم تأجيل موعد بدء الدراسة 2027؟

وبناءً على المواعيد المعلنة، لم يصدر قرار رسمي بتأجيل موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس أو الجامعات حتى الآن. وبالتالي تظل المواعيد المحددة في الخريطة الزمنية هي المعتمدة، ما لم تصدر الجهات التعليمية المختصة قرارات جديدة بهذا الشأن.

ويُنصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، باعتبارها المصدر المعتمد لأي تعديلات قد تطرأ على مواعيد الدراسة أو الامتحانات خلال العام الدراسي الجديد.