أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. عيار 21 يسجل 6245 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، تحركات متباينة في الأسواق المحلية والعالمية، بالتزامن مع تراجع طفيف في سعر الأوقية عالميًا، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال محافظًا على اتجاهه الصاعد، بعد موجة من الارتفاعات المتتالية خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك وسط متابعة مستمرة لتحركات الذهب عالميًا ومحليًا، خاصة مع تسجيل أسعار المعدن الأصفر في السوق المصرية أعلى مستوياتها خلال نحو 9 أسابيع، بالتزامن مع نجاح الأسعار في تجاوز نطاق التداول العرضي الذي سيطر على تحركاتها لفترة.

سعر الذهب عالميًا اليوم

وسجل سعر الذهب عالميًا تراجعًا طفيفًا خلال بداية تعاملات اليوم، حيث هبطت الأوقية دون مستوى 4400 دولار، مسجلة في إحدى مراحل التداول نحو 4396 دولارًا للأوقية.

ورغم هذا التراجع، لا تزال تحركات الذهب العالمي تشير إلى تمسك المعدن النفيس بالاتجاه الصاعد، خاصة بعدما شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة.

وفي تحديث لاحق خلال التعاملات، سجل سعر الأوقية عالميًا نحو 4419 دولارًا، ما يعكس استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية، مع ترقب المستثمرين لمستجدات الاقتصاد العالمي والعوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وبحسب الأسعار المعلنة في السوق المحلية، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء نحو 5353 جنيهًا للشراء.

ويعد عيار 18 من الأعيرة الأكثر تداولًا في المشغولات الذهبية، خاصة في بعض المناطق والأسواق التي يزداد فيها الطلب على المشغولات ذات التكلفة الأقل مقارنة بعيار 21 وعيار 24.

وتختلف القيمة النهائية للمشغولات عند الشراء من محل إلى آخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة والضريبة، ولذلك فإن السعر المعلن للجرام لا يمثل بالضرورة السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6245 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية.

وتتراوح قيمة المصنعية وفقًا لما ورد في الأسعار المعلنة بين نحو 3% و8% من سعر الجرام، بحسب نوع المشغولات وتصميمها والشركة أو المصنع المنتج لها.

ويحظى عيار 21 بأهمية كبيرة لدى المتعاملين في السوق المصرية، سواء من جانب المقبلين على شراء المشغولات الذهبية أو الراغبين في الاستثمار والاحتفاظ بالذهب باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها البعض للحفاظ على قيمة المدخرات.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

أما سعر الذهب عيار 24، الذي يعد الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب بين الأعيرة المتداولة في السوق المحلية، فقد سجل نحو 7137 جنيهًا للجرام للشراء.

ويتميز عيار 24 بارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه مقارنة بالأعيرة الأخرى، ولذلك يرتبط سعره بصورة مباشرة نسبيًا بتحركات أسعار الذهب عالميًا وسعر الأوقية في البورصات العالمية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء نحو 49 ألفًا و960 جنيهًا.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام شريحة من المستثمرين، خاصة الراغبين في شراء الذهب في صورة أقل ارتباطًا بتكاليف تصميم المشغولات، مع ضرورة الانتباه إلى اختلاف السعر النهائي بحسب حركة السوق وتكاليف التداول.

اتجاه صاعد رغم التراجع

وتشير حركة الأسعار إلى أن التراجع الطفيف في الذهب عالميًا لم يغير الاتجاه العام للمعدن الأصفر، إذ لا يزال الذهب يتحرك بالقرب من مستويات مرتفعة، بعد تمكنه من اختراق نطاق التداولات العرضية التي سيطرت على السوق لعدة أسابيع.

ويترقب المتعاملون خلال الفترة المقبلة تطورات أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تأثيرها على السوق المصرية، خاصة أن سعر الذهب المحلي يتأثر بعدة عوامل، من بينها السعر العالمي للأوقية وحركة سعر الدولار ومستويات العرض والطلب داخل السوق.

وبذلك تظل أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 محل اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، مع استمرار متابعة تحركات عيار 21 باعتباره الأكثر انتشارًا في مصر.