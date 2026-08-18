في ذكرى ميلاده.. إبراهيم نصر دخل عالم التمثيل بالصدفة واشتهر بتقليد النجوم

تحل اليوم الثلاثاء 18 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان الراحل إبراهيم نصر، الذي وُلد في مثل هذا اليوم عام 1946 بحي شبرا في القاهرة، وترك خلفه مسيرة فنية مميزة امتدت لسنوات طويلة، تنوع خلالها بين المسرح والسينما والتليفزيون، قبل أن تصبح شخصية «زكية زكريا» وبرنامج «الكاميرا الخفية» من أبرز العلامات المرتبطة باسمه.

ورحل إبراهيم نصر عن عالمنا في 12 مايو 2020، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعدما نجح في ترك بصمة خاصة لدى الجمهور المصري والعربي من خلال أعماله الكوميدية وشخصياته التي ظلت حاضرة في ذاكرة المشاهدين.

إبراهيم نصر يدخل الفن بالصدفة

لم يكن دخول إبراهيم نصر إلى عالم التمثيل مخططًا له بالشكل الذي انتهى إليه مشواره الفني، إذ جاءت بدايته من خلال المصادفة.

وبدأ نصر طريقه في الوسط الفني من باب المونولوج، وكان من أبرز مواهبه في تلك الفترة قدرته على تقليد النجوم والفنانين، وهي الموهبة التي ساعدته على جذب الأنظار إليه مبكرًا.

وخلال إحدى مراحل بدايته، التقى بالشاعر والمؤلف بخيت بيومي، الذي شجعه على التوجه معه إلى مبنى التليفزيون للمشاركة في برنامج تقدمه الإعلامية الراحلة أماني ناشد، بعنوان «عزيزي المشاهد».

وكانت مشاركته في البرنامج نقطة تحول مهمة في حياته، خاصة أن ظهوره جاء على الهواء مباشرة، لتبدأ من هذه اللحظة رحلة فنية لم يكن يتوقع أن تمتد إلى عقود من النجاح والشهرة.

من تقليد النجوم إلى عالم التمثيل

حصل إبراهيم نصر على ليسانس الآداب عام 1972، كما شارك خلال فترة دراسته الجامعية في فريق التمثيل، ونجح في الحصول على عدد من الكؤوس والميداليات مع الفريق.

وبعد ذلك بدأ مسيرته الفنية كمنولوجيست، واشتهر بقدرته على تقليد عدد من النجوم الكبار، قبل أن ينتقل تدريجيًا إلى تقديم أدوار مختلفة في المسرح والسينما والتليفزيون.

وخلال مشواره الفني، قدم إبراهيم نصر العديد من الأدوار المساعدة، وتمكن من إثبات قدراته في الأداء الكوميدي والتمثيل، حتى جاء الموعد مع البرنامج الذي صنع شهرته الأوسع.

«الكاميرا الخفية» وشخصية زكية زكريا

ارتبط اسم إبراهيم نصر لسنوات طويلة ببرنامج «الكاميرا الخفية»، الذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان، وحقق من خلاله انتشارًا واسعًا بين الجمهور.

وكانت شخصية «زكية زكريا» من أبرز الشخصيات التي قدمها خلال البرنامج، وحققت نجاحًا كبيرًا، حتى أصبحت واحدة من أشهر الشخصيات الكوميدية المرتبطة ببرامج المقالب والكاميرا الخفية في مصر.

واعتمد إبراهيم نصر في تقديم أعماله على الكوميديا والمفارقة وسرعة البديهة، وهو ما ساعده على صناعة أسلوب خاص جعله مختلفًا عن غيره من الفنانين الذين قدموا اللون نفسه.

رأي إبراهيم نصر في مقالب رامز جلال

وخلال أحد لقاءاته التلفزيونية، تحدث إبراهيم نصر عن برامج المقالب التي قدمها عدد من الفنانين، ومن بينهم رامز جلال، معبرًا عن رأيه في طبيعة هذه البرامج.

وأشار الفنان الراحل إلى أن دخول مجال المقالب يمكن اعتباره بابًا للرزق، لكنه رأى أن بعض البرامج تختلف بشكل كبير عن الشكل التقليدي لبرامج الكاميرا الخفية التي اعتاد تقديمها.

وأكد أنه لا يستطيع مشاهدة أكثر من حلقة واحدة من برامج رامز جلال، بسبب ما تتضمنه من مشاهد ضرب ورعب وتخويف، معتبرًا أن هذا الأسلوب يختلف عن الكوميديا التي عرف بها هذا النوع من البرامج.

وقال إبراهيم نصر في حديثه عن تلك النوعية: «هذه ليست برامج مقالب، ولا علاقة لها ببرامج الكاميرا الخفية»، موضحًا أنها تعتمد بصورة أكبر على الرعب والتخويف من وجهة نظره.

إرث فني لا يزال حاضرًا

وعلى الرغم من رحيله في عام 2020، لا يزال إبراهيم نصر حاضرًا في ذاكرة الجمهور، خاصة مع إعادة عرض أعماله وشخصياته الكوميدية التي ارتبط بها المشاهدون على مدار سنوات.

وتظل تجربة إبراهيم نصر نموذجًا لفنان بدأ من موهبة تقليد النجوم والمونولوج، ثم انتقل إلى التمثيل، وصولًا إلى تحقيق شهرة واسعة من خلال «الكاميرا الخفية» وشخصية «زكية زكريا»، ليترك بصمة مميزة في تاريخ الكوميديا والفن المصري.