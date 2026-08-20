موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026.. التفاصيل كاملة وأماكن الصرف

يبحث أصحاب المعاشات والمستحقون عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026، خاصة مع اقتراب بداية الشهر الجديد، واستمرار تطبيق الزيادة الجديدة التي بدأ صرفها اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، وفقًا للقواعد المنظمة لصرف المعاشات.

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف مستحقات أصحاب المعاشات عن شهر سبتمبر، مع إتاحة الحصول على المعاش من خلال عدد من المنافذ والقنوات المختلفة، بما يسهّل عملية الصرف ويقلل من الزحام أمام أماكن تقديم الخدمة.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وذلك وفق الموعد المعتاد لصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، بحسب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويستطيع أصحاب المعاشات والمستحقون الحصول على مستحقاتهم المالية بداية من موعد الصرف المحدد، دون الحاجة إلى الانتظار حتى منتصف الشهر، مع استمرار إتاحة المعاش عبر وسائل الصرف المعتمدة.

ويأتي صرف معاشات سبتمبر بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارًا من شهر يوليو 2026، وهو ما يجعل قيمة المعاش المستحقة للمستفيدين مرتبطة بالزيادة التي تم إقرارها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

أماكن صرف معاشات سبتمبر 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل يمكن من خلالها صرف معاشات شهر سبتمبر 2026، بما يتيح للمستفيد اختيار الوسيلة الأنسب له.

وتشمل أماكن ووسائل صرف المعاشات ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة.

التابعة للبنوك المختلفة. منافذ فوري المنتشرة في مختلف المحافظات.

المنتشرة في مختلف المحافظات. الصرف باستخدام كارت ميزة من المنافذ والجهات المعتمدة.

وتساعد هذه الوسائل على تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم، دون اقتصار عملية الصرف على فروع الهيئة أو الجهات الحكومية فقط.

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر 2026

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن بيانات المعاش والرقم التأميني من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك باستخدام البيانات المطلوبة عبر الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة.

ويُفضل للمستفيد التأكد من بياناته قبل موعد الصرف، خصوصًا في حال وجود أي استفسار متعلق بقيمة المعاش أو البيانات التأمينية الخاصة به.

تفاصيل زيادة المعاشات 2026

كانت الدولة قد أقرت تعديلات على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات خلال شهر مايو الماضي، ونشر نص التعديل في الجريدة الرسمية خلال شهر يونيو.

وتتعلق التعديلات بشكل أساسي بآلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يدعم استدامة النظام التأميني وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.

وبموجب التعديل، تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة، وبلغت قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، على أن ترتفع قيمة القسط بنسبة مركبة تبلغ 6.4% سنويًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

زيادات مستقبلية في قيمة الأقساط

وتضمنت التعديلات القانونية إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط اعتبارًا من الأول من يوليو 2027، وصولًا إلى نسبة زيادة مركبة قدرها 7% بدءًا من الأول من يوليو 2029.

كما نص التعديل على إضافة مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، مع استمرار سداد الأقساط لمدة تصل إلى 50 عامًا.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزامات الدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبهدف دعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات والمعاشات، وضمان استمرار الوفاء بالحقوق المالية لأصحاب المعاشات والمستحقين.

خطوات مهمة قبل موعد صرف المعاش

ومع اقتراب موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026، يمكن للمستفيدين التأكد من جاهزية وسيلة الصرف الخاصة بهم، سواء كانت بطاقة مصرفية أو كارت ميزة، والتوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي أو منفذ صرف معتمد.

ويُنصح أيضًا بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة للاستعلام عن بيانات المعاش، خاصة لتجنب التكدس أمام منافذ الصرف والاستعلام عن أي تغييرات تتعلق بالمستحقات.

وبذلك يبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 يوم 1 سبتمبر المقبل، مع استمرار إتاحة الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي ومنافذ فوري وكارت ميزة، بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة التي بدأ صرفها في يوليو 2026.