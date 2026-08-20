بعد نجاحها في رمضان.. درة تعود بـ«علي كلاي» على MBC1 وشاهد 23 أغسطس

درة تعود بـ «علي كلاي».. MBC1 وشاهد يعيدان المسلسل إلى الشاشة 23 أغسطس بعد نجاح رمضان



تعود النجمة درة إلى جمهورها مجددًا من خلال إعادة عرض مسلسل «علي كلاي»، ابتداءً من يوم الأحد 23 أغسطس 2026، عبر شاشة قناة MBC1 ومنصة شاهد، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه العمل خلال عرضه الأول في موسم دراما رمضان 2026، وتحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا جماهيريًا واسعًا، ليحصل العمل على فرصة جديدة للوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور.

ويأتي إعادة عرض «علي كلاي» بعد نحو خمسة أشهر من عرضه الأول، بعدما نجح المسلسل خلال الموسم الرمضاني في جذب اهتمام المشاهدين، وحقق حضورًا لافتًا على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تصدره قوائم الأكثر مشاهدة خلال فترة عرضه، وهو ما يعكس حجم التفاعل الذي حظي به العمل وشخصياته وأحداثه.

وقدمت درة خلال أحداث «علي كلاي» شخصية «ميادة الديناري»، في دور درامي مختلف كشفت من خلاله عن قدرتها على تقديم شخصية تجمع بين القوة والأبعاد الإنسانية، وحظي أداؤها بإشادات نقدية وجماهيرية واسعة، كما شهدت الشخصية تفاعلًا واضحًا من الجمهور خلال عرض حلقات المسلسل، لتواصل درة من خلالها تأكيد حضورها كواحدة من أبرز نجمات الدراما العربية.

ولم يتوقف نجاح درة في «علي كلاي» عند الإشادات الجماهيرية، إذ حصدت جائزة أفضل ممثلة دراما عن دورها في المسلسل، خلال الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز Trend Awards، الذي انطلق هذا العام للاحتفاء بأبرز النجاحات الفنية التي حققت تفاعلًا واسعًا لدى الجمهور في العالم العربي، وذلك بعد عرض العمل ونجاحه وتفاعل الجمهور مع أدائها وشخصيتها.

وجاء تتويج درة تقديرًا للأداء الذي قدمته في شخصية «ميادة الديناري»، التي جمعت بين القوة والجانب الإنساني، وهو ما عزز حضورها في العمل، وأضاف محطة جديدة إلى مسيرتها الفنية، التي تواصل خلالها تقديم شخصيات متنوعة والابتعاد عن تكرار نفسها دراميًا، مع حرصها على اختيار أدوار تحمل أبعادًا إنسانية ودرامية مختلفة.

ويُعد «علي كلاي» من الأعمال التي لاقت اهتمامًا واسعًا خلال موسم رمضان 2026، حيث يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية المعاصرة من خلال معالجة درامية مشوقة، بمشاركة نخبة من النجوم، وحقق حضورًا لافتًا منذ انطلاق عرضه، سواء على مستوى المشاهدة أو التفاعل الجماهيري.

وتدور أحداث مسلسل «علي كلاي» في إطار اجتماعي شعبي، حيث يتناول العمل حكاية إنسانية داخل حي شعبي، تتقاطع خلالها العلاقات والصراعات الاجتماعية والإنسانية مع تطور الأحداث، لتشكل قصة مشوقة تأسر الجمهور.

ويُعد المسلسل من الأعمال التي شهدت تفاعلًا ملحوظًا منذ اليوم الأول لعرضه، في ظل الأحداث المثيرة والشخصيات المتنوعة، الأمر الذي جعله يحظى باهتمام واسع ومتابعة يومية من المشاهدين.

ويأتي إعادة عرض المسلسل عبر MBC1 ومنصة شاهد بعد نحو خمسة أشهر من عرضه الأول، بما يتيح الفرصة أمام جمهور جديد لمتابعة أحداثه، إلى جانب الجمهور الذي تابع العمل خلال شهر رمضان وارتبط بشخصياته وأحداثه.

ويشارك في بطولة «علي كلاي» نخبة من النجوم، منهم درة، وأحمد العوضي، ويارا السكري، ومحمود البزاوي، وانتصار، وعصام السقا، ومحمد ثروت، وريم سامي، وسارة بركة، ورحمة محسن، وطارق الدسوقي، وأحمد عبدالله محمود، وميدو ماهر، وضياء عبدالخالق، وعمر رزيق، والشحات مبروك، وبسام رجب، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجي.

وعلى صعيد السينما، تواصل درة نشاطها الفني من خلال فيلمها الجديد «الست لما»، الذي انطلق عرضه رسميًا في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء 19 أغسطس، وتعود من خلاله إلى الشاشة الكبيرة بشخصية «فاطمة»، التي نشأت في ملجأ للأيتام وتحلم بأن تصبح أمًا، إلا أن حياتها تتغير بعد الزواج، لتدخل في تجربة إنسانية صعبة تكشف جانبًا من معاناتها.

وغابت درة عن العرض الخاص لفيلم «الست لما»، الذي أُقيم بإحدى دور العرض السينمائية بمدينة 6 أكتوبر، بسبب تواجدها خارج البلاد، حيث كانت قد سافرت قبل تحديد موعد العرض الخاص، ولم تتمكن من العودة في التوقيت المناسب للمشاركة في الاحتفال بانطلاق الفيلم، وذلك قبل انطلاق عرضه رسميًا في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء 19 أغسطس.

وتسلط أحداث «الست لما» الضوء من خلال قصة «فاطمة» على قضية الاغتصاب الزوجي، وما تتركه هذه التجربة من آثار نفسية وإنسانية على المرأة، لتتحول قصتها الشخصية إلى مساحة لطرح قضية اجتماعية شائكة، وتسليط الضوء على معاناة نساء كثيرات، ضمن معالجة درامية تتناول عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة والأسرة والعلاقات الزوجية.

وتسرد «فاطمة» قصتها أمام الجميع، لتتحول تجربتها الشخصية إلى مساحة لطرح قضية اجتماعية شائكة، وتسليط الضوء على معاناة نساء كثيرات، ضمن معالجة درامية تتناول عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة والأسرة والعلاقات الزوجية.

وتشارك درة في بطولة الفيلم إلى جانب النجمة يسرا، في تعاون جديد بينهما بعد مشاركتهما معًا في مسلسل «خاص جدًا»، كما يضم العمل ماجد المصري، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

والفيلم من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

ويشارك في «الست لما» عدد كبير من ضيوف الشرف، من أبرزهم كندة علوش، وكريم فهمي، وشيماء سيف، ومصطفى أبو سريع، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية هالة سرحان، وإسلام جمال، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وأحمد صيام، وحمدي الوزير.

وتدور أحداث «الست لما» في إطار اجتماعي حول علاقات الرجل والمرأة في المجتمعات العربية، من خلال «دينا الكردي»، التي تجسدها النجمة يسرا، حيث تطلق حملة «فيتو» التي تحقق انتشارًا واسعًا وتثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين، وتطرح الأحداث تساؤلات حول تأثير مثل هذه القضايا على المجتمع وإمكانية تحقيق بعض الأفكار المطروحة على أرض الواقع.

وعلى صعيد آخر، تترقب درة عرض مسلسل «قلب شمس»، الذي يجمعها مجددًا بالنجمة يسرا، في عمل من تأليف وإخراج محمد سامي، الذي يخوض من خلاله أولى تجاربه في التمثيل.