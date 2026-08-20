محمد صبحي يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية دورية

غادر الفنان محمد صبحي المستشفى، اليوم الخميس، بعد خضوعه لعدد من الفحوصات الطبية الدورية، وذلك بعد أيام قضاها داخل المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات التي يخضع لها بصورة منتظمة.

حقيقة دخول محمد صبحي العناية المركزة

وكانت خلال الأيام الماضية قد انتشرت أنباء بشأن تعرض الفنان محمد صبحي لوعكة صحية، وترددت شائعات حول نقله إلى غرفة العناية المركزة، وهو ما نفاه مصدر مقرب من الفنان القدير، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تعكس حقيقة وضعه الصحي.

وأوضح المصدر أن محمد صبحي لم يدخل العناية المركزة، وأن حالته الصحية مستقرة، مشيرًا إلى أن وجوده داخل المستشفى جاء بهدف إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية التي يحرص على إجرائها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

وأكد المصدر أن الفنان محمد صبحي كان تحت الملاحظة الطبية خلال فترة إجراء الفحوصات، وأن الأطباء تابعوا حالته الصحية بشكل مستمر، قبل أن تسمح حالته بمغادرة المستشفى عقب الاطمئنان على نتائج الفحوصات.

محمد صبحي يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته

وبعد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة، غادر محمد صبحي المستشفى، وسط تأكيدات بأن حالته الصحية مستقرة للغاية، وأنه لا توجد تطورات صحية تستدعي القلق، وذلك خلافًا لما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وشدد المصدر المقرب من الفنان على أن محمد صبحي بخير، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تتحدث عن تدهور حالته الصحية أو نقله إلى العناية المركزة، خاصة أن الفحوصات التي خضع لها كانت ضمن المتابعة الطبية الدورية التي يجريها بصورة منتظمة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يواصل فيه الفنان محمد صبحي نشاطه الفني والإعلامي، إلى جانب اهتمامه بالمشاركة في الفعاليات التي ترتبط بالحياة الثقافية والفنية في مصر.

محمد صبحي يحصد جائزة الدولة التقديرية

وعلى جانب آخر، يعيش الفنان محمد صبحي حالة من السعادة بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية لعام 2026 في مجال الفنون، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في إثراء الحياة الثقافية والفنية المصرية على مدار سنوات طويلة.

وكان المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026، خلال مؤتمر شهد حضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، حيث جرى تكريم عدد من المبدعين والباحثين تقديرًا لإسهاماتهم المختلفة.

رسالة محمد صبحي بعد الفوز بالجائزة

وعبر محمد صبحي عن امتنانه وسعادته بالحصول على جائزة الدولة التقديرية، ووجه الشكر إلى الجهات التي قامت بترشيحه للجائزة، مؤكدًا تقديره لهذا التكريم الذي يمثل قيمة كبيرة بالنسبة لمسيرته الفنية.

ونشر الفنان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة أعرب خلالها عن شكره للدولة ونقابة المهن التمثيلية وجامعة القاهرة، بعد ترشيحهم له لنيل الجائزة.

وتعد جائزة الدولة التقديرية واحدة من أبرز أشكال التكريم التي تمنحها الدولة المصرية للمبدعين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، تقديرًا لما قدموه من أعمال وإسهامات تركت أثرًا في المجتمع.

ويأتي مغادرة محمد صبحي المستشفى ليطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، خاصة بعد حالة الجدل التي أثارتها الأنباء المتداولة بشأن دخوله العناية المركزة، بينما أكدت المصادر المقربة أن حالته مستقرة، وأن وجوده في المستشفى كان لإجراء فحوصات دورية معتادة.