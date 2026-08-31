تامر عاشور ينجح في أولى حفلاته بأبها.. وهيجيلي موجوع تستعيد حكايتها مع طريق الحزام

سجّل النجم تامر عاشور حضورًا ناجحًا في أولى حفلاته بمدينة أبها، مساء الجمعة، على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحة، ضمن حفلات موسم صيف عسير 2026 المقام تحت شعار «السما أرضك»، وسط حضور جماهيري وتفاعل امتد طوال الأمسية.

وحملت الليلة خصوصية مختلفة لجمهور أبها، مع ظهور عاشور للمرة الأولى على مسارح المدينة، حيث استقبله الجمهور بتفاعل كبير، وردد معه عددًا من أعماله التي شكّلت حضوره في الأغنية العربية خلال السنوات الأخيرة.

وكانت «هيجيلي موجوع» من أبرز لحظات الحفل، ليس فقط لكونها واحدة من أشهر أغنيات عاشور، وإنما لارتباطها بطريق الملك عبدالعزيز بجدة ، بعد تداول مقاطع على منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية تجمع الأغنية بمشاهد بالطريق

،حتى أصبح هذا الارتباط حاضرًا في ذاكرة الجمهور مع طريق " الحزام " بمدينة أبها.

ومع وصول عاشور إلى أبها، انتقلت الأغنية من المقاطع المتداولة على «الحزام» إلى صوت صاحبها مباشرة على مسرح طلال مداح، في لحظة تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها، وكأن الأغنية التي ارتبطت بطريق من أشهر طرق المدينة عادت هذه المرة إلى أبها بصوت تامر عاشور نفسه.

وواصل عاشور خلال الحفل تقديم مجموعة من أغنياته وسط تفاعل جماهيري، في أمسية أضافت محطة جديدة إلى سلسلة الحفلات الغنائية التي احتضنها مسرح طلال مداح خلال موسم صيف عسير 2026.