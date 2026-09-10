البحوث الإسلامية يفتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد 2027/2028.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فتح باب التقدم إلى المسابقة العامة للإيفاد للعام 2027/2028م، وذلك للراغبين في التقدم من العاملين بالأزهر الشريف، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لعملية الإيفاد.

ويبدأ استقبال طلبات التقدم للمسابقة اعتبارًا من الخميس 10 سبتمبر 2026، ويستمر حتى 24 سبتمبر 2026، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، على أن يلتزم المتقدمون بتقديم المستندات المطلوبة واستيفاء جميع الشروط المعلنة.

موعد التقديم في مسابقة الإيفاد 2027/2028

وأوضحت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية أن التقديم للمسابقة العامة للإيفاد يقتصر على الذكور، باستثناء تخصص وعظ لغات ألماني، حيث يقتصر التقديم فيه على الإناث، وذلك وفقًا لطلبات الجهات الطالبة وأحكام لائحة الإيفاد رقم 16 لسنة 2025.

وتأتي المسابقة في إطار إتاحة الفرصة للعاملين بالأزهر الشريف ممن تنطبق عليهم الشروط للمشاركة في أعمال الإيفاد، بعد اجتياز الاختبارات والإجراءات المقررة.

شروط التقديم في مسابقة الإيفاد

حددت الأمانة العامة عددًا من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدم، من بينها أن يكون معينًا على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منذ مباشرة العمل بالأزهر في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني، مع مراعاة التجاوز عن كسر الشهر الأخير.

وبالنسبة إلى معلمي القراءات، يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مرحلة التخصص كحد أدنى، فضلًا عن ألا تقل درجة تقارير الأداء الوظيفي عن 90 درجة خلال العامين السابقين مباشرة لعام التقدم. وفي حال عدم توافر التقارير المطلوبة، يتم الاعتداد بآخر تقريرين معتمدين.

كما يشترط أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء نهائي منها، وفي حالة الإعفاء المؤقت يجب تقديم موافقة الجهات المختصة بالقوات المسلحة على السفر.

شروط اللياقة الصحية والسجل الوظيفي

تشمل شروط مسابقة الإيفاد أيضًا تمتع المتقدم باللياقة الصحية اللازمة للسفر، وفقًا لشهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي يحدده مجمع البحوث الإسلامية.

ويشترط كذلك ألا يكون المتقدم قد سبق إيفاده على نفقة الأزهر الشريف أو أي جهة أخرى، وألا تقل المدة المتبقية له في الخدمة عن عامين عند إعلان المسابقة.

كما لا يجوز أن يكون المتقدم قد أمضى خارج البلاد مدة ثمانية أعوام أو أكثر، سواء من خلال تعاقد شخصي أو إجازة بمرتب أو دون مرتب.

ضوابط الإجازات والإجراءات القانونية

وتضمنت شروط التقديم ضرورة مرور مدة زمنية محددة على عودة المتقدم إلى عمله عقب أي إجازة دراسية أو إجازة بمرتب أو دون مرتب لغير الإيفاد أو الإعارة، أو عقب منحة دراسية مدتها ستة أشهر فأكثر، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها.

ويجب أن تعادل مدة العودة إلى العمل الفترة التي قضاها المتقدم في الإجازة أو المنحة، وبحد أقصى خمس سنوات.

كما يشترط ألا يكون المتقدم محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية، أو متهمًا أمام جهات التحقيق، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

كذلك يشترط ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي يزيد على عشرة أيام، ما لم يكن قد تم محو هذا الجزاء.

السماح لذوي الإعاقة والمكفوفين بالتقديم

وأكدت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية السماح لذوي الإعاقة والمكفوفين بالتقدم للمسابقة وأداء الاختبارات المقررة.

وفي حال اجتياز الاختبارات والترشيح للإيفاد، يلتزم المتقدم بتقديم إقرار وتعهد موثق من الشهر العقاري باصطحاب مرافق، على أن يكون ذلك دون تحمل الأزهر الشريف أي أعباء مالية إضافية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الإيفاد

أوضحت الأمانة أن استمارة التقدم المطبوعة من بوابة الأزهر الإلكترونية يجب أن تكون مرفقًا بها جميع المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها بيان حالة وظيفية معتمد بخاتم شعار الجمهورية، على أن يتضمن البيانات كاملة، ومنها الاسم، والسجل، وتاريخ التعيين، وتاريخ مباشرة العمل لأول مرة بالتعاقد أو التعيين، والموقف من الجزاءات والشؤون القانونية، ودرجات آخر تقريرين، والإجازات بمختلف أنواعها، ورقم الهاتف والعنوان.

ويتعين كذلك تقديم إقرار بمتابعة بوابة الأزهر الإلكترونية يوميًا للتعرف على مواعيد الاختبارات، إلى جانب صورة طبق الأصل من آخر تقريرين فنيين معتمدين من المنطقة بالنسبة للمعلمين، وآخر تقريرين سنويين بالنسبة للوعاظ.

وتشمل الأوراق أيضًا إقرارًا بقبول قواعد الإيفاد المالية بالأزهر، وخمس صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6، على أن تكون معتمدة ومدونًا عليها اسم المتقدم والمنطقة التابع لها، بالإضافة إلى صور معتمدة من المؤهلات الدراسية، وصورة معتمدة من شهادة الخدمة العسكرية وبطاقة الرقم القومي.

طريقة تسليم أوراق مسابقة الإيفاد

بعد استكمال الأوراق المطلوبة، يجب اعتماد استمارة التقدم من المنطقة التابع لها المتقدم، ثم تسليمها عن طريق مندوب المنطقة إلى الإدارة العامة لشؤون المبعوثين والإيفاد بالمجمع في الموعد المحدد.

وشددت الأمانة العامة على أن الطلبات غير المستوفاة للشروط أو المستندات، وكذلك الطلبات التي يتم تقديمها بعد انتهاء الموعد المحدد، سيتم استبعادها تلقائيًا.

موقف المتقدمين للمسابقة السابقة

وأوضحت الأمانة أن من سبق له التقدم إلى المسابقة العامة للإيفاد السابقة وتقدم بتظلم وتم قبول تظلمه، يحتفظ بحقه فيما ترتب على ذلك وفقًا للقواعد والضوابط المقررة.

وفي الوقت نفسه، تتيح المسابقة الجديدة الفرصة أمام كل من تنطبق عليه الشروط والضوابط، سواء سبق له التقدم في المسابقة السابقة ولم يحالفه التوفيق، أو لم يسبق له التقدم من الأساس.

وأكدت أن عدم التوفيق في المسابقة السابقة لا يمنع المتقدم من المشاركة في مسابقة الإيفاد الجديدة، طالما استوفى جميع الشروط والضوابط المعلنة.

رابط التقديم في مسابقة الإيفاد 2027/2028

ودعت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية الراغبين في التقدم إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وتجهيز المستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب، مع ضرورة متابعة بوابة الأزهر الإلكترونية بصورة مستمرة لمعرفة مواعيد الاختبارات والإجراءات اللاحقة الخاصة بالمسابقة.