دعاء بداية الدراسة.. أدعية للأبناء بالتوفيق والنجاح والحفظ

مع بداية العام الدراسي الجديد، يحرص كثير من الآباء والأمهات على الدعاء لأبنائهم بالتوفيق والنجاح، وأن يكون العام الدراسي مليئًا بالإنجاز والتيسير وتحقيق الأمنيات. وتزداد عمليات البحث عن دعاء بداية الدراسة بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس وبدء مرحلة جديدة من التحصيل والتعلم.

ويمثل الدعاء وسيلة يلجأ إليها الوالدان للتعبير عن أمنياتهما لأبنائهما، سواء بطلب التوفيق في الدراسة، أو الحفظ والفهم، أو الحماية من الشرور والأذى. وفيما يلي مجموعة من الأدعية التي يمكن الدعاء بها مع بداية الدراسة.

دعاء بداية الدراسة للأبناء

من الأدعية التي يمكن للوالدين الدعاء بها لأبنائهم مع بداية العام الدراسي:

«اللهم افتح على أولادي فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب. اللهم يا معلّم موسى عليه السلام علّمهم، ويا مفهّم سليمان عليه السلام فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب».

كما يمكن الدعاء للأبناء بالتيسير في الدراسة، وقوة التركيز، وسرعة الفهم، وأن يرزقهم الله النجاح فيما يسعون إليه.

دعاء بداية الدراسة للطلاب بالتوفيق

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها طلبًا للحفظ والتوفيق:

«اللهم علّم أبنائي وبناتي ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع الدعاء، اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هداة مهتدين».

ويمكن للوالدين كذلك أن يسألوا الله أن يجعل أبناءهم من أهل الصلاح والخير، وأن يوفقهم إلى ما فيه رضا الله، وأن يمنحهم القدرة على الاجتهاد وتحقيق أهدافهم خلال العام الدراسي.

دعاء للأبناء بالحفظ والسلامة

لا يقتصر دعاء بداية الدراسة على النجاح والتفوق فقط، بل يمكن أن يشمل سؤال الله تعالى أن يحفظ الأبناء ويقيهم من كل سوء، ومن الأدعية في ذلك:

«اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كل سوء ومكروه، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًا ورزقًا دارًا، اللهم جنّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن».

كما يمكن الدعاء بأن يحفظ الله الأبناء من الأمراض والأسقام، وأن يرزقهم الصحة والعافية، وأن يبعد عنهم رفقاء السوء وكل ما قد يؤثر سلبًا في حياتهم ومستقبلهم.

دعاء بداية الدراسة قصير

ويبحث البعض عن دعاء بداية الدراسة قصير يمكن ترديده بسهولة قبل الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة، ومن الأدعية الواردة في النص:

«تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل».

كما يمكن للطالب أن يدعو الله بما يتيسر له من الدعاء، طالبًا منه التوفيق والسداد، والقدرة على الفهم والتحصيل، وأن يجعل عامه الدراسي عامًا ناجحًا ومثمرًا.

دعاء بداية الدراسة مكتوب للأبناء

ومن الأدعية التي يمكن للوالدين كتابتها أو ترديدها مع بداية العام الدراسي:

«اللهم احفظ لي أبنائي وأهلي وزوجي، وامنع عنهم الوباء والبلاء، واقض حاجتهم وفك كرباتهم. اللهم وفق الأبناء والأهل في حياتهم، وارزقهم السعادة في كل وقت وحين. اللهم حبب لأبنائي الخير ووفقهم لما فيه رضاك».

ومن الأدعية أيضًا: «اللهم إني أستودعك أبنائي، فهم قطعة من قلبي وقد غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب، فيا الله احفظهم حفظًا يليق بعظمتك».

أدعية لحفظ الأبناء في بداية العام الدراسي

يمكن للوالدين الدعاء لأبنائهم بعدد من الأدعية، ومنها:

اللهم احفظ أولادي ولا تجعل ابتلائي فيهم، واحفظهم من كل مكروه أو شر قد يصيبهم. اللهم احفظ أبنائي من الأمراض والأسقام، وعافهم من كل سوء. اللهم إني أستودعك ذريتي، يا من لا تضيع عنده الودائع. اللهم عافهم من كل آفة وعاهة، ومن سوء الأسقام والأمراض، واحفظهم من كل شر. اللهم أصلح شأن أبنائي وبارك لي فيهم، ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمن سواك، وأبعد عنهم كل شر. اللهم قربهم منك، واجعلهم من عبادك الصالحين المقربين، وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم الطف بأبنائي يا كريم، واجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلق قلوبهم بطاعتك.

دعاء للنجاح والتوفيق في الدراسة

ومع بداية الدراسة، يتمنى كل أب وأم أن يرى أبناءه في أفضل حال، وأن يحققوا النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية المختلفة. ويمكن الدعاء بأن يرزقهم الله قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن، وأن يعينهم على المذاكرة والاجتهاد، ويكتب لهم التوفيق والسداد.

كما يمكن أن يتضمن الدعاء طلب إصلاح الأبناء وحسن تربيتهم، وأن يبارك الله في أعمارهم وصحتهم، ويجعلهم مصدر سعادة وفخر لوالديهم.

دعاء عام لبداية العام الدراسي الجديد

ومن الأدعية الجامعة التي يمكن الدعاء بها:

«اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك».

ومع بداية العام الدراسي الجديد، يبقى الدعاء من أجمل ما يقدمه الوالدان لأبنائهما، إلى جانب تشجيعهم على الاجتهاد وتنظيم الوقت والاهتمام بدروسهم، حتى يبدأوا عامهم الدراسي بروح إيجابية وطموح نحو النجاح والتفوق.