الجيزة تبدأ تحديث المخطط الاستراتيجي للعياط والبدرشين.. ما القصة؟

تحديث مخططات مراكز ومدن الجيزة.. تستعد محافظة الجيزة لتحديث المخططات العمرانية لمدينتي العياط والبدرشين، بما يتواكب مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني واحتياجات السكان من الخدمات والمرافق، في مشروع يستهدف تنظيم استخدامات الأراضي وتحديد أولويات التنمية خلال السنوات المقبلة.

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، ناقش أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، آليات تنفيذ مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينتين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تحديث المخطط العمراني في الجيزة

أوضح محافظ الجيزة أن تحديث المخططين الحاليين يأتي بعد مرور عدة سنوات على إعدادهما، بما يستدعي مراجعة المتغيرات العمرانية والسكانية ووضع رؤية متكاملة للتنمية المستقبلية، تشمل تنظيم استخدامات الأراضي وتحديد الاحتياجات من الخدمات والمرافق وشبكات الطرق.

ويستهدف المشروع الاستفادة من مقومات التنمية في العياط والبدرشين، وتحسين جودة الحياة للسكان، إلى جانب دعم فرص الاستثمار والتنمية من خلال تحديد أولويات المشروعات والاحتياجات الفعلية لكل مدينة.

اجتماع محافظ الجيزة

توجيهات بحصر احتياجات العياط والبدرشين

ووجّه محافظ الجيزة رئيسي مركزي ومدينتي العياط والبدرشين بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية المسؤولة عن تحديث المخطط الاستراتيجي، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، وحصر الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الخدمات والمشروعات.

وشدد الأنصاري على أهمية إعداد مخطط متكامل يواكب معدلات النمو السكاني والتوسع العمراني، ويراعي احتياجات المواطنين وأولويات التنمية ويحافظ على حقوقهم، مع متابعة مراحل المشروع ومراجعة الأعمال المنفذة بصورة دورية، بدءًا من الإعداد وحتى الانتهاء، لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

مراجعة استخدامات الأراضي وشبكات الطرق

وتناول الاجتماع استعراض الأهداف الرئيسية للمشروع وخطة العمل، وتقييم الوضع الراهن لمدينتي العياط والبدرشين، ودراسة استخدامات الأراضي والأنشطة المختلفة وآليات تحقيق التكامل بينها بالتنسيق مع شركاء التنمية.

كما شملت المناقشات تحديد أولويات المشروعات وشبكات الطرق ومحاور الحركة، ومراجعة التصورات والمقترحات الخاصة بالتنمية العمرانية، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات والمرافق ويعزز فرص التنمية المستقبلية في المدينتين.

مسؤولون وممثلو جهات خدمية يشاركون في الاجتماع

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ للمراكز والمدن، ومحمد نور، السكرتير العام، وياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأحمد صلاح، رئيس قطاع التخطيط، ومي ماجد، مدير متابعة المشروعات.

كما شارك ممثلو المكاتب الاستشارية المكلفة بأعمال التحديث، وعدد من ممثلي جهات المرافق والمديريات الخدمية وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز المعنية.