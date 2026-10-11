فرص عمل وتدريب 3 سنوات.. كيف تستفيد من اتفاق وزارة العمل مع شركة فريش؟

وقعت وزارة العمل وشركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية بروتوكول تعاون لمدة 3 سنوات، يستهدف تطوير برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب للعمل في مجالات صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والتبريد والتكييف، والمبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع، مع ربط التدريب باحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل للخريجين.

وجاء توقيع البروتوكول خلال زيارة حسن رداد، وزير العمل، إلى مصنع فريش إليكتريك بمدينة بدر، حيث تفقد خطوط الإنتاج والتقى عددًا من العاملين، واستمع إلى آرائهم، كما اطّلع على أنشطة الشركة وخططها الإنتاجية والتصديرية وجهودها في تدريب الكوادر الفنية وتأهيل الشباب.

زيارة وزير العمل

3 سنوات لتطوير التدريب المهني وربطه بالتوظيف

وبحسب بيان اطلع عليه الموجز، يتضمن البروتوكول التعاون في إعداد المناهج والحقائب التدريبية، وتأهيل المدربين، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، إلى جانب تجهيز ورش متخصصة والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية لشركة فريش في تدريب الشباب على صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والتبريد والتكييف، والمبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع.

ويشمل الاتفاق إتاحة فرص عمل مناسبة لخريجي البرامج التدريبية وفقًا للاحتياجات الفعلية للشركة، وتنظيم ملتقيات توظيف لربط الخريجين بجهات العمل، فضلًا عن إعداد الشباب للعمل في الأسواق الدولية وفقًا لمتطلباتها.

وزير العمل: التدريب يستهدف توفير فرص تشغيل حقيقية

أكد حسن رداد أن التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص يستهدف تأهيل الشباب بمهارات يحتاجها سوق العمل، وتحويل برامج التدريب إلى فرص تشغيل فعلية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز فرص التوظيف.

وشدد الوزير على استمرار الوزارة في تقديم الدعم والحماية للعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتعزيز التواصل بين الإدارة والعاملين، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ويدعم استمرارية الإنتاج والتوسع الصناعي.

وزير العمل في شركة فريش

تطبيق قانون العمل وتطوير التدريب المهني

استعرض وزير العمل جهود الوزارة في تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب دور وحدة التيسير على المستثمرين في التعامل مع التحديات المرتبطة باختصاصات الوزارة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وجاءت الزيارة في إطار توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية والاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، حيث حث الوزير العاملين على مواصلة العمل وزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

فريش تستهدف تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية

من جانبه، قال خليل إبراهيم خليل، رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك، إن زيارة وزير العمل تعكس الاهتمام بدعم الصناعة والاستثمار وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، مشيرًا إلى حرص الشركة على مواصلة تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية والاستثمار في تأهيل الكوادر الفنية.

ووقّعت البروتوكول نيابة عن وزارة العمل ياسمين ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، فيما وقّع عن شركة فريش إليكتريك ريمون واصف، رئيس قطاع خدمة ما بعد البيع.

زيارة وزير العمل

وزير العمل يوجّه التحية لعاملات مصر

وقد حرص وزير العمل حسن رداد خلال زيارته على توجيه التحية والتقدير للسيدات والفتيات العاملات، في لفتة تعكس الاعتزاز بدور المرأة المصرية التي تقف في قلب مواقع العمل والإنتاج، وتشارك بجهدها وإخلاصها في دعم الصناعة الوطنية.

فريش إليكتريك تصدر منتجاتها إلى أكثر من 62 دولة

تعمل شركة فريش إليكتريك في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وتأسست عام 1987، ولديها 19 فرعًا وتضم أكثر من 15 ألف عامل، كما تصدر منتجاتها إلى أكثر من 62 دولة حول العالم، بصادرات تبلغ نحو 150 مليون دولار سنويًا.