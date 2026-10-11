خلال مشاركته في منتدى العلمين.. رئيس مجموعة JT يؤكد دور مصر في تعزيز الصناعة بأفريقيا

شارك تاكيهيكو تسوتسوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "JT"، في فعاليات الدورة الأولى لـ "منتدى العلمين أفريقيا"، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها مصر لدى المجموعة، ومشدداً على المقومات والفرص الواعدة التي تملكها أفريقيا لتعزيز دورها في خارطة التصنيع والتجارة العالمية.

وشهد المنتدى، الذي أقيم مؤخراً، حضوراً واسعاً لكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين لبحث سبل دفع التنمية الصناعية والتكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي. وبصفتها احد الرعاة الرئيسيين للمنتدى، ساهمت شركة " JTI Egypt" في دعم الحوار حول بناء سلاسل القيمة الإقليمية، وتوسيع نطاق التجارة البينية الأفريقية، وتعزيز التنافسية الصناعية.

وقال تاكيهيكو تسوتسوي، الرئيس لمجموعة "JT": "يسعدني أن أكون جزءًا من الدورة الأولى لمنتدى العلمين أفريقيا، الذي يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي في القارة، حيث تمتلك أفريقيا إمكانات كبيرة تؤهلها لتعزيز مكانتها في منظومة التصنيع العالمية، بفضل كوادرها الشابة، وأسواقها الواعدة، والتطور المتسارع في بنيتها التحتية، إلى جانب فرص التكامل الإقليمي، ورغم اعتزازنا بامتلاك أربع منشآت إنتاجية في أفريقيا، فإن تعزيز حضورنا الصناعي وتحقيق نمو مستدام في القارة يتطلبان أكثر من مجرد الاستثمار في المصانع؛ فهما يعتمدان أيضًا على بناء شراكات طويلة الأمد بين الحكومات وقطاع الأعمال، وتنمية الكفاءات المحلية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة."

وتجسد استثمارات شركة "JTI" في جميع أنحاء القارة الأفريقية هذه الاستراتيجية، ففي مصر، يسير الاستثمار في التصنيع جنباً إلى جنب مع بناء القدرات المحلية، وتأهيل قيادات المستقبل، ونقل الخبرات العالمية إلى فرق العمل المحلية.

كما يسهم الموقع الجغرافي المتميز لمصر، والبنية التحتية الصناعية، والكوادر البشرية المحلية، مدعومة بالجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، في ترسيخ مكانة الدولة كمركز تصنيعي وتصديري محوري يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ومن جانبها، أضافت ماريانا صليب، المدير العام لشركة " JTI مصر": "تعكس الإصلاحات الاقتصادية والمحفزات الاستثمارية في مصر، إلى جانب التطوير المستمر للبنية التحتية، التزاماً واضحاً وتعزيزاً لتنافسية الدولة. إن حضورنا الممتد يعكس ثقتنا في هذه المقومات الأساسية، والتزامنا بتطوير الكوادر المحلية وربط الإنتاج المصري بالأسواق العالمية. وسيظل الحفاظ على حوار بَناء بين الحكومة وقطاع الأعمال، إلى جانب وضوح وسلاسة الإجراءات وكفاءة العمليات الجمركية، حجر الأساس لتحويل تحويل هذه المقومات إلى فرص تصديرية مستدامة."