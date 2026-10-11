غدًا.. انطلاق فعاليات "مصر للطاقة وفايركس مصر 2026" بمشاركة أكثر من 200 عارض من 25 دولة

تنطلق غدًا فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من معرض مصر للطاقة والدورة السادسة من معرض فايركس مصر 2026، اللذين تنظمهما inD خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC)، تحت رعاية وزارتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز شئون البيئة.

ويشارك في المعرضين أكثر من 200 عارض محلي ودولي من 25 دولة، وسط توقعات باستقبال أكثر من 12 ألف زائر على مدار ثلاثة أيام.

تتضمن دورة هذا العام "نادي الطاقة" (Energy Club)، وهو سوق أعمال قائم على البيانات يستقطب نخبة من كبار المشترين من مصر والأردن وليبيا والسودان والمغرب وكينيا ومختلف أنحاء الشرق الأوسط. ويعمل نادي الطاقة على مطابقة المشترين الذين جرى التحقق منهم مسبقاً مع العارضين، وفقاً لاحتياجاتهم الشرائية الحالية ومشروعاتهم المرتقبة ومتطلباتهم الفنية، ومن خلال الجمع بين المطابقة بين الشركات (B2B) المدعومة بالذكاء الاصطناعي والانتقاء البشري المدروس، يحوّل النادي الاجتماعات إلى فرص تجارية وشراكات حقيقية، مع عائد استثمار قابل للقياس للعارضين.

ويناقش مصر للطاقة عددًا من الموضوعات الرئيسية التي تشغل قطاع الطاقة، في مقدمتها تحول منظومة الطاقة في مصر، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، واستراتيجيات الاستثمار والتمويل، والتكامل الإقليمي ومشروعات الربط الكهربائي بين الدول، فضلًا عن تطورات سوق الكهرباء ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة.

سيتناول مؤتمر مصر للطاقة (Egypt Energy) موضوعات تغطي سلسلة القيمة الكاملة لقطاع الطاقة، بدءاً من التوليد والنقل ووصولاً إلى التوزيع والاستخدام النهائي، وسيُولي المؤتمر اهتماماً خاصاً بالتحديات التي تواجه شبكات الكهرباء، إلى جانب عرض قصص نجاح من مشروعات حديثة لتطوير الشبكات وتحديثها. كما يستعرض جدول الأعمال أحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة وتقنيات الشبكات الصغيرة (Microgrids)، ودورها في تعزيز أمن الطاقة.

وتتناول الجلسات أيضاً التحول الطاقي في مصر، واستراتيجيات الاستثمار والتمويل، ومشروعات الربط الإقليمي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، واقتصاد الهيدروجين الأخضر. ويتضمن البرنامج كذلك منتدى التميز الفني وتحدي الابتكار، اللذين يتيحان للشركات الناشئة فرصة عرض أفكارها وحلولها الجديدة.

أما فايركس مصر، فيناقش مجموعة من الملفات الرئيسية في مجال السلامة والحماية من الحرائق، تشمل سلامة المباني والامتثال في مشروعات البنية التحتية الكبرى، والسلامة في الصناعات الكيميائية والمنشآت الصناعية، وتطور الأكواد والمعايير العالمية ومقارنتها باللوائح المصرية، إلى جانب متطلبات حماية المنشآت والمخازن.

وتستعرض جلسات محادثات فايركس أحدث تقنيات الكشف والإنذار والإطفاء والحماية السلبية، ومعايير اختيار أنظمة الإطفاء وفقًا لطبيعة الاستخدام، بالإضافة إلى استراتيجيات السلامة في القطاعات عالية المخاطر، ومنها النفط والغاز ومراكز البيانات والتصنيع.

ويسلط البرنامج الضوء على دور التقنيات الرقمية في تطوير أنظمة السلامة، بما يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الحرائق، وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء، وأنظمة المراقبة اللحظية، وربط إنذارات الحرائق بأنظمة إدارة المباني، فضلًا عن متطلبات الأمن السيبراني المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية للمنشآت.

كما تتناول المحادثات إدارة السلامة من الحرائق على امتداد دورة حياة المباني، واقتصاديات أنظمة الحماية والصيانة، وإدارة المخاطر والمسؤولية والتأمين، ودمج اشتراطات السلامة في المباني الخضراء والمستدامة، إلى جانب المخاطر المستجدة المرتبطة بالمدن الذكية والتحول الرقمي.

وتشمل الفعاليات ورش عمل وعروضًا تطبيقية حول اختبار أنظمة الحماية السلبية واعتمادها، وقياس أداء أنظمة الكشف والإطفاء أثناء التشغيل، بما يتيح للمتخصصين الاطلاع بصورة عملية على التقنيات المستخدمة ومتطلبات اختيارها وتشغيلها بما يتناسب مع طبيعة المنشآت واحتياجاتها.

وأكد مارك رينغ، مدير مجموعة الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا بinD، أن تنظيم مصر للطاقة وفايركس مصر بالتزامن يمثل فرصة مهمة للجمع بين منظومتين ترتبطان مباشرة بنجاح المشروعات الحديثة، موضحًا أن استدامة مشروعات الطاقة وكفاءتها تعتمدان أيضًا على سلامة البنية التحتية والمنشآت، ما يمنح التكامل بين المعرضين قيمة عملية للقطاعين.

وأضاف: "نحرص من خلال هذا الحدث على إتاحة المجال أمام المتخصصين والخبراء والشركات لتبادل الخبرات والتجارب، وطرح التحديات التي تواجه الأسواق ومناقشة الحلول القابلة للتطبيق، كما يفتح الحوار المباشر بين مختلف أطراف الصناعة آفاقًا لأفكار وشراكات جديدة يمكن أن تسهم في تطوير الممارسات والعمليات".

وتابع: "تعكس أجندة المعرضين التطور المتسارع الذي يشهده قطاعا الطاقة والسلامة والحماية من الحرائق. ويساعد جمع هذه الخبرات والتقنيات تحت مظلة واحدة على متابعة الاتجاهات الحديثة، ومواكبة الابتكار، واستكشاف فرص توظيف التقنيات الجديدة بكفاءة أكبر".

وتعد فعاليات مصر للطاقة وفايركس مصر من أبرز الفعاليات المتخصصة التي تجمع الشركات والخبراء وصناع القرار، بهدف دعم تبادل المعرفة، والتعرف على أحدث المنتجات والحلول، ومناقشة الفرص والتحديات التي تشكل مستقبل قطاعي الطاقة والسلامة والحماية من الحرائق.



