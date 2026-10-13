محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات جديدة.. إليك التفاصيل والفئات المستفيدة

حركة ترقيات محافظة الجيزة.. اعتمد محافظ الجيزة، أحمد الأنصاري، حركة ترقيات لـ562 موظفًا بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، اعتبارًا من أول يوليو 2026، إلى جانب منح حافز لـ329 موظفًا من المستحقين.

وبحسب بيان اطلع عليه الموجز، شملت حركة الترقيات العاملين الذين استوفوا حتى 30 يونيو 2026 المدد البينية المحددة للترقية، وفقًا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 173 لسنة 2026.

ترقية 366 موظفًا بالوظائف التخصصية والفنية والكتابية

تضمنت الحركة ترقية 366 موظفًا بالمجموعات النوعية للوظائف الهندسية والإحصاء والحاسبات الإلكترونية والزراعة والعلوم والقانون والأمن والاقتصاد والتمويل والمحاسبة والتنمية الإدارية، إلى جانب المجموعات النوعية للوظائف الفنية والكتابية.

196 موظفًا بالوظائف الحرفية والخدمات المعاونة

كما شملت الترقيات 196 موظفًا بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة، بالإضافة إلى منح حافز لـ329 موظفًا من المستحقين.

محافظ الجيزة

الموارد البشرية تراجع كشوف الموظفين المستحقين للترقية

وتولت إدارة الترقيات بالإدارة العامة للموارد البشرية إعداد كشوف المستحقين على مستوى ديوان عام المحافظة والأحياء والمراكز والمدن، ومراجعتها تمهيدًا لإصدار قرارات الترقية اللازمة.

وشدد أحمد الأنصاري على ضرورة التزام العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات بأداء المهام والتكليفات الموكلة إليهم بكفاءة، وبذل أقصى جهد في العمل بما يحقق الصالح العام، في إطار توجه المحافظة نحو تطوير بيئة العمل وتحسين كفاءة الجهاز الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة محافظ الجيزة في المركز التكنولوجي بحي الطالبية

من جانب آخر، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، أمس المركز التكنولوجي بحي الطالبية لمراجعة موقف طلبات المواطنين والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقواعد المنظمة.

وخلال الجولة راجع المحافظ عددًا من الملفات المقدمة بالمركز وناقش مع المسؤولين المختصين الموقف الحالي للطلبات وآليات التعامل معها موجهًا بسرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة وعدم السماح بتأخر المعاملات دون مبرر مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.

جولة محافظ الجيزة

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز للتعرف على مطالبهم والمعوقات التي تواجههم، ووجّه المسؤولين المعنيين بفحص الحالات التي عرضها المواطنون وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والعمل على تلبية مطالبهم في إطار القوانين واللوائح المنظمة.

ووجّه محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات إنجاز الطلبات بالمركز التكنولوجي،

والعمل على تذليل العقبات الإدارية التي قد تواجه المواطنين وضمان سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات المقدمة، مع متابعة الإجراءات المتخذة بشأنها حتى الانتهاء منها.