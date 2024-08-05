مصر ضمن أكثر 10 دول كسلًا في العالم.. دراسة حديثة توضح

مصر ضمن أكثر 10 دول كسلًا في العالم.. تتصدر دولة مصر المرتبة الـ6 من بين عشر دول كسلًا في جميع أنحاء العالم، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها في جامعة ستانفورد حول مستويات النشاط البدني العالمي.

أكثر 10 دول كسلًا في العالم

الأكثر كسلا.. معدل الخطوات اليومية في مصر، يمكن أن يكون الطقس الحار والجاف في مصر أحد العوامل، التي تسهم في تقليل مستويات النشاط البدني للأفراد، يمكن أن يكون الحر عاملاً مؤثرًا على مدى قدرة الأشخاص على ممارسة النشاط البدني في الهواء الطلق.

يوصى دائمًا باتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحرص على الحفاظ على مستويات النشاط البدني. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون من المفيد ممارسة التمارين في الأوقات الأقل حرارة خلال اليوم مثل الصباح الباكر أو المساء.



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وكشف التقارير، أن الجهود المبذولة لتعزيز النشاط البدني، مثل حملات التوعية العامة وتطوير المساحات الصديقة للمشاة، يمكن أن تساعد في تحسين مستويات النشاط في مصر.

ترتيب الدول الأكثر كسلًا في العالم لعام 2024:



1. إندونيسيا

2. السعودية

3. ماليزيا

4. الفلبين

5. جنوب إفريقيا

6. مصر

7. البرازيل

8. الهند

9. المكسيك

10. الولايات المتحدة

وأشار تقرير الصحة العالمية إلى أن الكسل يعرض 1.8 مليار شخص حول العالم لخطر الإصابة بالنوبات القلبية.

أجريت الأبحاث العلمية، على مستويات النشاط البدني العالمية في جامعة ستانفورد، وأظهرت بيانات بأن هناك أكثر من 700 ألف فردًا في 46 دولة، يستخدامو بيانات الهواتف الذكية، من أجل تتبع الخطوات اليومية.

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