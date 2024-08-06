تفاصيل مشاركة دبل زوكش في مهرجان العلمين في نسخته الثانية

يشارك مطربي الراب الشهيرين دبل زوكش في النسخة الثانية من مهرجان العلمين ، الذي يشهد الأنشطة والفعاليات المختلفة ، ومشاركة جميع الفئات الفنية بالمهرجان.

يرصد لكم الموجز تفاصيل حفل مطربي الراب دبل زوكش

يشاركان دبل زوكش في إحياء فقرة خاصة ضمن فعاليات بطولة الـ mma المقرر إقامته يوم الجمعة 23 أغسطس ، وهي ليلة خاصة لرياضة الفنون القتالية المختلطة والتي سيشارك بها 8 جنسيات مختلفة.

مهرجان العلمين

نذكركم بأن مهرجان العلمين في دورته الثانية يشهد إقبالاً كبيراً من جميع أنحاء البلاد وحضور فئات مختلفه في الوسط الفني و الغنائي الذين أحيوا المهرجان بالغناء أبرزهم عمرو دياب وسعاد ماسي وحمزة نمرة وكايروكي و كاظم الساهر وماجدة الرومي و ويجز ومحمد منير ، وآخرون.

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من هم فريق دبل زوكش ؟

يعد دبل زوكش أحد الفرق الغنائية الشهيرة التي وجدت طريقها إلى الجمهور، وحققت صدى وردود فعل مميزة وبات لها العديد من المعجبين، وتجمع موسيقاهم بين الراب والهيب هوب والـ تراب وآر أند بي، ولديهم آلاف المعجبين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

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