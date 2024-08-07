بعد التجديد.. من هو محمد فريد القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية؟

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 353 لسنة 2022، بتكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 7 أغسطس 2022. ويأتي هذا القرار في سياق التجديد لتولي الدكتور محمد فريد هذا المنصب الهام، ونجيب لكم في السطور التالية عبر الموجز، من هو محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؟.

من هو محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؟

رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية: تولى الدكتور محمد فريد هذا المنصب منذ أغسطس 2017 بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017.

رئيس الاتحاد اليورواسيوي للبورصات: يشغل هذا المنصب بالانتخاب، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها في مجال الأسواق المالية.

عضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الإفريقية وعضو مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية: يعزز هذه الأدوار من حضوره الدولي والإقليمي في مجال الأسواق المالية.

رئيس اتحاد أسواق المال العربية: شغل هذا المنصب من أبريل 2019 حتى أبريل 2021، مما يعكس تأثيره البارز في تطوير أسواق المال العربية.

مستشار لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي - مصر: بين عامي 2013 و2016، حيث قدم استشارات هامة لتطوير هذا القطاع.

نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية: شغل هذا المنصب في الفترة من 2010 إلى 2011، مما أضاف إلى خبرته الواسعة في إدارة الأسواق المالية.

عضو اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال: التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، حيث ساهم في تقديم رؤى استراتيجية لتطوير السوق.

المؤهلات الأكاديمية

درجة الدكتوراه في اقتصاديات التمويل: من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University) بالمملكة المتحدة.

ماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل: من كلية بايز لإدارة الأعمال (Cass Business School) بجامعة لندن.

ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل: من جامعة يورك بالمملكة المتحدة.

ماجستير إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل: من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.

شهادة في برنامج الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر: من يو سي بيركلي (UC Berkley) في الولايات المتحدة.

شهادة في برنامج الاستثمار في الاقتصاد التحليلي: من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة.

بكالوريوس في التجارة الخارجية والاقتصاد: من جامعة حلوان.

الخبرات العملية والتدريبية

محاضر في الأسواق المالية والتمويل الدولي والمشتقات المالية: في الجامعة الأمريكية في مصر (AUC) والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST).

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC: شركة رائدة في مجال الاستشارات الاقتصادية في مصر، حيث قدم استشارات هامة لعديد من المؤسسات.

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