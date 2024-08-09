ضحت بحياتها عشان تجيب ولد .. تصريح دفن شيماء عويس ضحية الجهل والإهمال الطبي

بعد أن توفيت متأثرة بحروق من الدرجة الثانية والثالثة ،نتيجة انفجار جهاز اكس راي في أحد المعامل الشهيرة في منطقة المعادي ، يعرض “الموجز” تصريح دفن المحامية شيماء عويس ذكي ابنة الـ 34 عام.

تصريح دفن شيماء عويس ضحية حريق المعمل الشهير بالمعادي

يذكر أن شيماء عويس ، وهي أم لطفلتين ، كانت قد ذهبت للمعمل لعمل أشعة بالصبغة من أجل التجهيزات لعملية حقن مجهري رغبة في انجاب طفل.

دخلت شيماء علي قدميها وخرجت علي سرير جزئها العلوي كاملا احترق بالوجه و الشعر وتم نقلها لمستشفي حلمية الزيتون لاسعافها وبعد 3 أيام صارعت خلالها جروحها وحروقها توفيت أمس الخميس.

وفاة شيماء عويس ضحية حريق معمل شهير بالمعادي

وذكرت أسرة الضحية شيماء في تصريحات خاصة لـ “الموجز” أنها ستدفن في بني سويف ولم يحدد حتي الأن وقت الجنازة وطالبت الأسرة الجميع بالدعاء لها بالرحمة ولزوجها وصغارها بالصبر .

كانت ابنة المجني عليها "يمني "حاضرة الحادث و فور رؤيتها لوادتها فقدت الوعي وتم نقلها مع والدتها الي المستشفي واتخاذ جميع الاجرائات اللتزمة .

ويرجع الحادث إلى تلقي قسم شرطة المعادي بلاغا عن إصابة محامية بحروق بالغة نتيجة انفجار قوي داخل معمل شهير وانتقل رجال المباحث الي مكان الحادث ومعاينة المكان لأتخاذ الاجرائات اللازمة تجاه الواقعة.

شقيقة الضحية شيماء تحكي لـ “الموجز” تفاصيل الواقعة

ووصفت صفاء عويس، شقيقة الضحية وهي ايضا شاهدة عيان علي الحادث الواقعه في فيديو خاص لـ “الموجز” ، وقالت إنه بعد انفجار الجهاز وفرار الطبيبة الملازمة للضحية في غرفة الأشعة بقيت الضحية شيماء تحت النار حتي احترق الجزء العلوي من جسدها.

وأضافت أن شعرها احترق كليا وتم نقلها إلي المستشفي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحالتها .

وأضافت صفاء أن شقيقتها شيماء كانت ستذهب للمعمل في يوم الثلاثاء ولكن بالتواصل مع المعمل حددوا يوم السبت لها لعمل منظار الصبغة لوجود طبيب تخدير حسب رغبة المجني عليها .

وبعد وصولهم دخلت شيماء الي غرفة الاشعة وبرفقتها طبيبة و بدأت الأشعة وخلال دقائق :"قادت لمبة حمراء وبعدين طلعت الدكتورة تصوت الحقونا المكان هينفجر وتركت الضحية تحت النار دون الالتفات إلي أنها تحت تأثير تخدير وغير قادره عن الدفاع عن نفسها ".

واضافت في حوارها لـ "الموجز" ازاي مكان زي دا مفيهوش أي عوامل سلامه خرج فرد الأمن للبحث عن مطفأة حريق في محل مجاور و كمان الاستنجاد بحارس العقار لإحضار خرطوم المياه للسيطرة علي الحريق".



وسرعان ما صرخت "صفاء" : انا اختي جوا وتم التوجه للغرفة اللي بيتم فيها الاشعة وكانت الرؤية معدومه نتيجة الأدخنة الناتجة عن الحريق وتم إخراج المجني عليها علي سرير متحرك ووصفت شقيقتها المشهد بأن "الجزء العلوي كامل محترق والشعر احترق تماما"

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