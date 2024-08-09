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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024

مواجهة نارية بين
مواجهة نارية بين فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس

يقدم موقع الموجز بث مباشر لمباراة  منتخب فرنسا ضد نظيره منتخب إسبانيا المقرر لها مساء اليوم الجمعة في نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 التي تستمر منافساتها حتي 11 أغسطس الجاري.

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا 

 إذا كنت تبحث عن موعد مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب إسبانيا في نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 فعليك أن تعلم أنها تنطلق في السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

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أولمبياد باريس 2024.. موعد مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا والتشكيل المتوقع

القنوات المجانية الناقلة لمباراة فرنسا و إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024

 

تمكن منتخب فرنسا الأولمبي من الوصول للمباراة النهائية من منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 في نسختها الـ 33 عقب عبور عقبة منتخب مصر في الدور نصف النهائي في المباراة التي لجأت إلى الأشواط الإضافية.

ليواجة قمة نارية أمام منتخب إسبانيا الذي تجاوز عقبة المغرب في المباراة النهائية من الدورة الأولمبية الجارية.

تشكيل فرنسا المتوقع ضد إسبانيا

من المتوقع أن يكون تشكيل فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 كالتالي:

حراسة المرمى: جيلوم ريستيس.

خط الدفاع: كيليان سيلديليا - لويك بادي - كاستيلو لوكيبا - أدريان تروفيرت.

خط الوسط: أندي ضيوف - يوريس شوتارد - ماجنيس أكليوش.

خط الهجوم: مايكل أوليز - ألكسندر لاكازيت - جون ماتيتا.

تشكيل إسبانيا المتوقع ضد فرنسا

من المنتظر أن يضم تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره المنتخب الفرنسي العناصر الأتية:

حراسة المرمى: أرناو تيناس

الدفاع: مارك بوبيل - إريك جارسيا - باو كوبارسي - خوان ميراندا

الوسط: أليكس باينا - بابلو باريوس - إيمار أوروز- فيرمين لوبيز

الهجوم: آبيل رويز- جوميز

مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا مجانا 

تستطيع متابعة مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 عبر شبكة قنوات beIN SPORTS وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1 كما يرصد موقع الموجز عدة قنوات مجانية يمكنك من خلالها كذلك مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا مجانا وهي:

قناة المغربية الرياضية

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11474
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي
  • معامل التصحيح: 2/3

وكذلك قناة السادسة الشبابية الجزائرية

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11474
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي
  • معامل التصحيح: 2/3

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