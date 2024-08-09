مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024

يقدم موقع الموجز بث مباشر لمباراة منتخب فرنسا ضد نظيره منتخب إسبانيا المقرر لها مساء اليوم الجمعة في نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 التي تستمر منافساتها حتي 11 أغسطس الجاري.

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا

إذا كنت تبحث عن موعد مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب إسبانيا في نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 فعليك أن تعلم أنها تنطلق في السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

تمكن منتخب فرنسا الأولمبي من الوصول للمباراة النهائية من منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 في نسختها الـ 33 عقب عبور عقبة منتخب مصر في الدور نصف النهائي في المباراة التي لجأت إلى الأشواط الإضافية.

ليواجة قمة نارية أمام منتخب إسبانيا الذي تجاوز عقبة المغرب في المباراة النهائية من الدورة الأولمبية الجارية.

تشكيل فرنسا المتوقع ضد إسبانيا

من المتوقع أن يكون تشكيل فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 كالتالي:

حراسة المرمى: جيلوم ريستيس.

خط الدفاع: كيليان سيلديليا - لويك بادي - كاستيلو لوكيبا - أدريان تروفيرت.

خط الوسط: أندي ضيوف - يوريس شوتارد - ماجنيس أكليوش.

خط الهجوم: مايكل أوليز - ألكسندر لاكازيت - جون ماتيتا.

تشكيل إسبانيا المتوقع ضد فرنسا

من المنتظر أن يضم تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره المنتخب الفرنسي العناصر الأتية:

حراسة المرمى: أرناو تيناس

الدفاع: مارك بوبيل - إريك جارسيا - باو كوبارسي - خوان ميراندا

الوسط: أليكس باينا - بابلو باريوس - إيمار أوروز- فيرمين لوبيز

الهجوم: آبيل رويز- جوميز

مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا مجانا

تستطيع متابعة مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 عبر شبكة قنوات beIN SPORTS وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1 كما يرصد موقع الموجز عدة قنوات مجانية يمكنك من خلالها كذلك مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا مجانا وهي:

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

وكذلك قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

اقرأ أيضا..

تعليق ناري من اتحاد اليد بعد خروج المنتخب من أولمبياد باريس 2024

أولمبياد باريس 2024.. موعد مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا والتشكيل المتوقع









