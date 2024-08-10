ننشر مواعيد قطارات السكة الحديد غدا الأحد 11 أغسطس 2024

مواعيد قطارات السكة الحديد .. أعلنت هيئة سكك حديد مصر جدول مواعيد القطارات ليوم الأحد 11 أغسطس 2024، بما في ذلك القطارات المكيفة والتالجو التي تعمل على خطوط السكك الحديد من وإلى الإسكندرية وباقي المحافظات.

مواعيد قطارات السكة الحديد غدا الأحد 11 أغسطس 2024

يقدم لكم موقع "الموجز" جميع المعلومات المتعلقة بـ مواعيد القطارات السكة الحديد اليومية كجزء من خدماته المستمرة، وإليكم التفاصيل الكاملة:

مواعيد القطارات التالجو بـ السكة الحديد:

- مواعيد القطارات من القاهرة - الإسكندرية:

- القطار رقم 2025: 8 صباحًا - 10:30 صباحًا.

- القطار رقم 2023: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2022: 5:50 مساءً.

- القطار رقم 2024: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2027: 7 مساءً - 9:30 مساءً.

- القطار رقم 2026: 6:50 مساءً - 9:20 مساءً.



مواعيد القطارات من القاهرة - أسوان:

- القطار رقم 2030: 7 مساءً - 6:40 صباح اليوم التالي.

- القطار رقم 2031: 7 مساءً - 6:50 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي:

- القاهرة - الإسكندرية:

- القطار رقم 903: 6 صباحًا.

- القطار رقم 905: 9 صباحًا.

- القطار رقم 901: 8:10 صباحًا.

- القطار رقم 911: 10 صباحًا.

- القطار رقم 913: 12:30 ظهرًا.

- القطار رقم 917: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 919: 2:25 ظهرًا.

- القطار رقم 915: 3:35 عصرًا.

- القطار رقم 921: 6 مساءً.

- القطار رقم 925: 5:10 مساءً.

- القطار رقم 923: 6 مساءً.

- القطار رقم 931: 8:15 مساءً.

- القطار رقم 1203: 1:25 ظهرًا.

- القطار رقم 23: 4:30 ظهرًا.

- القطار رقم 3023: 5 مساءً.

- القطار رقم 3009: 7:10 مساءً.

- القطار رقم 3022: 7:15 مساءً.

- القطار رقم 934: 10:15 مساءً.

- مواعيد القطارات من الإسكندرية - القاهرة:

- القطار رقم 8: 5:10 صباحًا.

- القطار رقم 3024: 10 صباحًا.

- القطار رقم 902: 6 صباحًا.

- القطار رقم 906: 7 صباحًا.

- القطار رقم 900: 8:15 صباحًا.

- القطار رقم 912: 11:30 صباحًا.

- القطار رقم 914: 1 ظهرًا.

- القطار رقم 916: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 922: 3:30 عصرًا.

- القطار رقم 928: 3 مساءً.

- القطار رقم 930: 8:10 مساءً.

- القطار رقم 920: 10 مساءً.

- القطار رقم 18: 1:10 ظهرًا.

- القطار رقم 28: 8:20 مساءً.

مواعيد قطارات القاهرة - أسوان والعكس:

- مواعيد القطارات من القاهرة - أسوان:

- القطار رقم 1902: 12:20 صباحًا.

- القطار رقم 978: 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 980: 8 صباحًا.

- القطار رقم 2010: 10 صباحًا.

- القطار رقم 982: 12 ظهرًا.

- القطار رقم 986: 1 ظهرًا.

- القطار رقم 970: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 990: 4 عصرًا.

- القطار رقم 2006: 5:15 عصرًا.

- القطار رقم 2012: 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 872: 5:45 عصرًا.

- القطار رقم 988: 7 مساءً.

- القطار رقم 2014: 9 مساءً.

- القطار رقم 976: 9:30 مساءً.

- القطار رقم 996: 10 مساءً.

- القطار رقم 890: 11:30 مساءً.

- القطار رقم 974: 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 1006: 6 صباحًا.

- القطار رقم 80: 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 1004: 9:30 صباحًا.

- القطار رقم 160: 12:15 ظهرًا.

- القطار رقم 972: 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 188: 6 مساءً.

- القطار رقم 1014: 6:50 صباحًا.

- القطار رقم 1012: 8:20 مساءً.

لا يفوتك جدول جميع مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 7-8-2024 من القاهرة للمحافظات

- مواعيد القطارات من أسوان - القاهرة:

- القطار رقم 3025: 4:10 صباحًا.

- القطار رقم 2011: 5:15 صباحًا.

- القطار رقم 981: 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 983: 7:30 صباحًا.

- القطار رقم 2013: 2:30 ظهرًا.

- القطار رقم 2007: 3:15 عصرًا.

- القطار رقم 2015: 4 مساءً.

- القطار رقم 1903: 5 مساءً.

- القطار رقم 997: 8:45 مساءً.

- القطار رقم 989: 11 مساءً.

- القطار رقم 987: 4:50 صباحًا.

- القطار رقم 977: 7:25 مساءً.

- القطار رقم 971: 5:20 صباحًا.

- القطار رقم 991: 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 891: 11 صباحًا.

- القطار رقم 871: 3:20 صباحًا.

- القطار رقم 979: 3 ظهرًا.

- القطار رقم 81: 4:30 صباحًا.

- القطار رقم 1013: 1:50 ظهرًا.

- القطار رقم 1015: 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 187: 6:30 مساءً.

- القطار رقم 1011: 11:20 مساءً.

- القطار رقم 833: 12:10 مساءً.

- القطار رقم 975: 8 صباحًا.

- القطار رقم 1007: 7:35 مساءً.

- القطار رقم 973: 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 165: 6 صباحًا.

- القطار رقم 1010: 12:05 مساءً.

مواعيد القطارات من الإسكندرية - أسوان والعكس:



- القطار رقم 88: 5 مساءً.

- القطار رقم 89: 11:15 صباحًا.

- القطار رقم 163: 4 صباحًا.

- القطار رقم 164: 12 ظهرًا.

- القطار رقم 934: 9:10 مساءً.

- القطار رقم 935: 10:30 مساءً.

- القطار رقم 185: 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 186: 9 صباحًا.

- القطار رقم 1008: 7:35 مساءً.

- القطار رقم 1109: 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 2008: 7 مساءً.

- القطار رقم 1009: الساعة 8:25 صباحًا .

- القطار رقم 157: الساعة 7:40 مساءً.

- القطار رقم 158: الساعة 7:15 صباحًا.

- القطار رقم 196: الساعة 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 3008: الساعة 5:45 صباحًا.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات بـ السكة الحديد



يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا

أسعار تذاكر القطارات اليوم من القاهرة للإسكندرية

يبلغ قطار 901 أكسبريس مكيف أسباني درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

يصل سعر تذكرة قطار رقم 905 نوعة vip قيام درجة أولى 145 جنيه، ودرجة ثانية 115 جنيه.

وصل سعر تذكرة قطار رقم 89 نوعة توربينى درجة أولى 105 جنيه، درجة ثانية 75 جنيه.

سجل سعر تذكرة قطار رقم 913 نوعة اكسبريس اسباني 80 جنيه درجة اولى، درجة ثانية 65 جنيه.

وسجل سعر تذكرة قطار رقم 2023 نوعة تالجو درجة اولي 225 جنيه، درجة ثانية 150 جنيه.

وسجل سعر تذكرة قطار رقم 919 نوعة أكسبريس مكيف اسباني درجة أولى 80 جنيه، درجة الثانية 65 جنيه.

ووصل سعر تذكرة قطار رقم 917 نوعة vip، سعر تذكرة درجة اولى 145 جنيه، سعر تذكرة درجة ثانية 115 جنيه.



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