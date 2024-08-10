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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

موعد مباراة تشيلسي ضد إنتر ميلان والقنوات الناقلة

انتر ميلان ضد تشيلسي
انتر ميلان ضد تشيلسي

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة ودية قوية تجمع فريق تشيلسي ضد نظيره فريق انتر ميلان على أرضية ملعب ستامفورد بريدج مساء غد الأحد في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي.

موعد مباراة تشيلسي ضد إنتر ميلان

إذا كنت تبحث عن موعد مباراة تشيلسي ضد إنتر ميلان فعليك أن تعلم أنها تنطلق ً في تمام الساعة الخامسة مساءً غد الأحد بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة على ستاد ستامفورد بريدج.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد إنتر ميلان

يبحث عشاق كرة القدم عن وسيلة لمشاهدة مباراة تشيلسي ضد إنتر ميلان ولم تعلن أي قناة عربية قيامها بنقل المباراة على أن نوافيكم باسم القناة الناقلة فور الاعلان عنها.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد انتر ميلان

يستعرض "الموجز"  تشكيل تشيلسي المتوقع ضد انتر ميلان حيث من المنتظر أن يتم الدفع بالعناصر الأتية:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: كوكوريلا، جيلكريست، ديساسي، بدياشيلي.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز ، نوني مادويك، جالاجير، مودريك.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

تشكيل انتر ميلان المتوقع ضد تشيلسي 

 من المنتظرأن يشهد تشكيل انتر ميلان المتوقع ضد تشيلسي الدفع بالعناصر الأتية:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني - فرانشيسكو أتشيربي - بنجامين بافارد.

خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.

قائمة تشيلسي للموسم الجديد

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا، إدوارد ميندي، ماركوس بيتينيلي، تيدي شارمان لوي.

خط الدفاع: ماركوس ألونسو، إيثان أمبادو، سيزار أزبيليكويتا، تريفوه تشالوباه، بن تشيلوويل، ليفي كولويل، ريس جيمس، كينيدي، إيمرسون، مالانج سار، تياجو سيلفا.

خط الوسط: روس باركلي، كونور جالاجار، بيلي جيلمور، جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، ماسون مونت، هارفي فالي، تينو إنخورين.

خط الهجوم: ميتشي بيتشواي، كاي هافيرتز، كالوم هودسون أودوي، كريستيان بوليسيتش، تيمو فينر، حكيم زياش.

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