كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية العامة 2024.. «الرسوم والاستعلام»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الصف الثالث الثانوي لعام 2024، منذ يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024، كما انها تستمر فترة تقديم التظلمات حتى يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وخلال السطور التالية ينشر اكم موقع "الموجز" كافة التفاصيل.

تظلمات الثانوية العامة 2024

مدة التقديم: تمتد فترة استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة 2024 ، حتى 22 أغسطس 2024.

رسوم التظلم: أعلنت الوزارة عن تخفيض رسوم التظلمات هذا العام لتصبح 300 جنيه لكل مادة دراسية، بدلاً من 500 جنيه. يتم دفع الرسوم عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

إعادة الرسوم: في حال قبول التظلم وثبوت أحقية الطالب في الحصول على درجات إضافية، سيتم إعادة رسوم التصحيح للطالب من خلال إيصال سداد مصروفات إعادة التصحيح الذي يحصل عليه من هيئة البريد. كما سيتم إضافة الدرجات المستحقة إلى المجموع الكلي للطالب.

كيفية التقديم لتظلمات الثانوية العامة 2024

يتم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

كما تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان حق الطلاب في مراجعة درجاتهم وتحقيق العدالة في نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

متابعة طلب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024

بعد تقديم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024، تقوم اللجان الفنية المختصة في وزارة التربية والتعليم بمراجعة الإجابات، اما في حال تم تعديل درجات الطالب سيتم إخطار الطالب بالنتيجة الجديدة واسترداد الرسوم في تلك الحالة، كما تقوم الوزارة بإخطار وزارة التعليم العالي بنتيجة التعديل لضمان تحديثها في مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

وفي سياق اخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدأ الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات والمعاهد استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة 2024 للقبول في المرحلة الأولى، والتي تستمر لمدة 5 أيام وتشمل طلاب الشعب الثلاث: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، كما أن المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة لعام 2024 تشير إلى ارتفاع في نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح 81.3%، كما ارتفعت نسبة الطلاب الحاصلين على مجموعات عالية، مما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة في الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي والهندسي

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