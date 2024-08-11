ليفربول يسحق إشبيلية برباعية استعدادا للموسم الجديد

سحق فريق ليفربول نظيره فريق إشبيلية بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما في الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد علي ملعب آنفيلد في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

تشكيل ليفربول ضد إشبيلية

يستعرض "الموجز" تشكيل مباراة ليفربول ضد إشبيلية حيث تم الدفع بالعناصر الأتية:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: أندي روبرتسون، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، أليكسيس ماك اليستير.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز

تشكيل إشبيلية ضد ليفربول

شهد تشكيل إشبيلية ضد ليفربول الدفع بالعناصر الأتية:

حراسة المرمى: نيلاند.

خط الدفاع:خيسوس نافاس- بادي- سيرجيو راموس- ماركوس أكونيا.

خط الوسط: أوليفير توريس- دجبريل سو- بوباكاري سوماريه- لوكاس أكامبوس.

خط الهجوم: إسحاق روميرو- يوسف النصيري.

قائمة ليفربول للموسم الجديد

وجاءت قائمة ليفربول للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي كالتالي:

أليسون بيكر، وفيرجيل فان ديك، وإبراهيم كوناتي، وترينت ألكسندر أرنولد، وجو جوميز، وأليكسيس ماك أليستر، ورايان جرافينبيرش، وكودي جاكبو، وديوجو جوتا، وداروين نونيز، ولويس دياز، كيليهير، جاروس، بيتالوجا، ديفيز، كوانساه، فان دن بيرج، فيليبس، نالو، روبرتسون، برادلي، تسيميكاس، تشامبرز، بيك ،سوبوسلاي، جونز، إندو، إليوت، باجسيتيتش، ماكونيل، مورتون، ستيفنسون، نيوني ، صلاح، كارفاليو، دواك، جوردون، كوماس، بلير.

وقد خاض فريق ليفربول معسكر إعداد قوي في الولايات المتحدة الأمريكية خاض خلاله عدد من المواجهات القوية استعدادا للموسم الجديد.

من ناحية أخري يسعي نادي ليفربول للحصول على خدمات النجم مارتن زوبيميندي لاعب خط وسط نادي ريال سوسييداد وذكرت تقارير صحفية أن ليفربول ابلغ نادي ريال سوسيداد بأنه على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي للاعب البالغة 51 مليون جنيه إسترليني على الفور.

حقيقة بيع محمد صلاح

توجد خلافات كبيرة بين آرني سلوت المديرالفني الجديد لفريق ليفربول وإدارة النادي بسبب مصير محمد صلاح الموسم المقبل حيث يري آرني سلوت ضرورة بقاء محمد ضلاح خلال الموسم المقبل خاصة أنه سيعتمد عليه بشكل كبير.

بينما ترغب إدارة ليفربول في الاستغناء عن محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خوفاً من رحيله مجاناً بنهاية عقده مع الفريق في صيف 2025 ويستعد للنظر في العروض المقدمة إليه التي تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

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